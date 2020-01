Roger Bars: "Lo que pido no es para quedar más guapo, lo necesito"

A Roger Bars, jugador del Igualada, le ha tocado vivir un doble calvario. Primero, el de romperse la mandíbula al recibir un bolazo en un partido de OK Liga. Y después, el de sentirse desamparado al enterarse de que el tratamiento que necesita para su total recuperación cuesta 5.000 euros de los que el seguro de la Federación Catalana de Patinaje solo cubre 245. "Espero que se solucione. No es algo que pida para estar más guapo. Es que lo necesito", se queja.

Y es que después de que el pasado mes de octubre sufriera el percance en el partido contra el Lloret, todo ha sido cuesta arriba. "Me pasé casi dos meses sin poder comer sólido, solo sopas, purés, yogures... y adelgacé diez kilos", recuerda. "Cuando recibí el golpe ya me di cuenta de que era algo grave. De hecho pensé que se me habían caído todos los dientes", añade. Pasó por quirófano, pero después de meses de recuperación los médicos le han dicho que necesita un tratamiento más porque la mordida le quedó desencajada. Y es ahí donde surgen los problemas. La mutua contratada por la Federación catalana solo cubre 245 euros de los 5.000 totales que le costará la ortodoncia que necesita.

"Espero que todo esto se solucione. Los equipos cuando pagan a la mutua es para estar cubiertos en estos casos. Por eso ya no pido solo para mí, sino para que lo arreglen y no le vuelva a pasar a nadie en el fuuro", asegura el joven jugador catalán, que regresó a las pistas en dicembre. Con máscara, pero sin miedo. "En la primera jugada sí se me venía la imagen a la mente. Pero después ya te metes, te concentras y ya no piensas en nada", dice y espera poder abandonar la protección facial en los próximos meses.

Esta misma semana, él y su club tienen una doble cita en la ciudad. La primera, mañana en el sorteo de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, en el que el conjunto arlequinado partirá en el bombo de cabezas de serie junto al Barcelona, el Liceo y el Noia. "Es difícil elegir rival, así que no tengo preferencias", responde ante la elección entre Reus, Caldes, Girona y Calafell. Y al día siguiente será el turno para el partido de OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.45 horas) contra el Liceo.

"Tenemos que estar muy bien en defensa y aprovechar nuestras oportunidades. Ellos están en un buen momento, pero nosotros también. Será un buen partido", analiza. Mes y medio después tendrá que repetir visita a A Coruña para disputar el torneo del KO, que será del 19 al 22 de marzo. "Todos sabemos que el Barça es favorito, pero también el Liceo. Nosotros estamos un paso por detrás y a ver qué podemos hacer", concluye.