El ritmo del Amarelle, imparable para el Muslera

No hay quien frene a este Viaxes Amarelle. Ni las bajas. Porque no afectaron mucho a la plantilla naranja que ayer se impuso por 12-0 al Muslera. Las coruñesas dominaron de principio a fin el encuentro que les sirvió para abrir la segunda vuelta del campeonato en Segunda División, de cuya clasificación se mantienen al frente a pesar de contar con un partido menos que el resto de sus rivales. La pista de Elviña fue testigo de una nueva exhibición de las de Jorge Basanta, que estuvieron muy acertadas con los goles de Patri Romaní, María Gómez (4), Mónica Rodal (2), Yaiza (3), Patri Corral e Inés Suárez. El conjunto coruñés prepara ya la próxima jornada, un derbi contra el A Fervenza con sabor a revancha. Es el único equipo al que no han podido ganar este curso porque en la primera vuelta empataron.