El día que fui campeona olímpica

Era el año 1996. La piscina del CGTD de Pontevedra se había quedado vacía, no sé muy bien por qué estábamos solas las cuatro pequeñas y aprovechamos para dar rienda suelta a nuestra imaginación cuando el entrenamiento terminó. No era muy habitual que por voluntad propia siguiéramos en el agua cuando Pablo o Charly nos decían que nos podíamos marchar, que la tortura había acabado. Pero nosotras teníamos una misión: la final olímpica del relevo de 4x25 metros estilos. Nos concentramos. Nos agarramos de las manos cuando el speaker nos presentó para la calle cuatro (donde van los más rápidos). Sara abrió a espalda. Iria hizo la braza. A mí me tocó la mariposa (lo recuerdo bien por el cabreo que tenía). Estela cerró con el crowl. Y cuando tocó la pared... ¡celebración por todo lo alto! ¡El oro era nuestro! ¡Éramos campeonas olímpicas! Nos fuimos al vestuario saludando al público. Locutamos con voz impostada nuestra victoria. Nos subimos al podio (banco) entre aplausos. Recibimos nuestras medallas invisibles. Escuchamos sin sonido el himno español. Tarareando emocionadas. Lloramos. Nos abrazamos. Reímos. Nos sacamos fotos con los fans. Probablemente el mejor recuerdo de un tiempo que ya empieza a estar medio borroso en mi memoria.

Esa temporada finalizaba con uno de esos grandes momentos del deporte cada cuatro años, los Juegos de Atlanta 1996. Nosotras ni siquiera nos estábamos preparando para eso. Era algo que estaba lejísimos. Para unas (yo) más que para otras (las demás). Pero como quien se imagina recogiendo un Oscar o un Nobel, soñábamos a lo grande. No teníamos móvil ni redes sociales. Es más, nuestros conocimientos de los grandes campeones de natación se limitaban a las pocas retransmisiones que echaban en la televisión, a veces a horas intempestivas. A mí me iban los rusos en la natación masculina, sobre todo Denis Pankratov, un mariposista que prácticamente buceaba toda la piscina y a partir del que empezaron a limitar el nado subacuático, y Alexander Popov. Entre las chicas me quedaba con las alemanas: Sandra Volker, Franziska van Almsick y Antje Buschschulte.

A ellos nos queríamos parecer. Empecé a acumular grabaciones de VHS. Todavía estarán por algún lugar de casa de mis padres. Sidney 2000, todas las series y finales, aunque siempre le daba para adelante cuando Ian Thorpe perdía contra todo pronóstico la de 200 libres (ya estaba cambiando a los rusos por los australianos, luego vendrían los húngaros). Atenas 2004, rallando la cinta de tanto volver a ver la venganza de Thorpe, que ganaba por delante de Pieter van den Hoogenband y un tal Michael Phelps. Pekín 2008 ya me pilló trabajando, pudiendo incluso escribir sobre algunos de mis ídolos y antihéroes (Federica Pellegrini y Laure Manaudou). Lo mismo que Londres 2012 (históricos en clave local con el oro de Sofía Toro en vela) y Río 2016.

Ahora, volando el tiempo sin freno, ya se acerca Tokio 2020. Solo quedan cuatro meses y medio para la ceremonia inaugural y s seguramente muchos niños de la ciudad, como yo en aquel lejano 1996, estén soñando despiertos con verse en una de esas. En cada piscina o pista de atletismo. En todas las canchas y gimnasios. Cierto que ahora es distinto. No hace falta una ocasión como esta para ver a nuestros ídolos. Los seguimos en Instagram. Nos creemos casi hasta sus amigos. Pero seguramente sus hazañas, que cada cuatro años dan la vuelta al mundo, inspirarán a nuestros hijos. Pocos, o ninguno, llegarán a los Juegos Olímpicos. Eso es para los elegidos, como los todavía adolescentes Julia Benedetti (skate) y Jacobo Garrido (natación adaptada), que con toda probabilidad serán los representantes coruñeses, junto a al piragüista betanceiro Carlos Arévalo, en la capital nipona este verano. El resto llevará dentro su propio campeón, sus objetivos personales, grandes o pequeños, para los que tendrán que superarse día a día, esforzarse, poner lo mejor de ellos mismos. Eso es lo que enseña el deporte. Y lo que hace de él una parte fundamental de nuestras vidas.