La primera vez nunca se olvida

David Torres aún no había cumplido los 18 años cuando hizo las maletas para marcharse a Vic "a poner mi primera lavadora", como bromea cuando recuerda esa etapa. Carles Grau tenía 4 más, pero todavía una cara de niño que le delataba. Aquel equipo precisamente se caracterizaba por unir la juventud de ellos y otros como Ferrán Font (ahora en el Sporting de Portugal), Jordi Burgaya (Forte dei Marmi), Roger Presas (Shum) y Cristian Rodríguez (Caldes), con la veteranía de Romà Bancells (Reus), Titi Roca y Mia Ordeig. Una fórmula que dio éxito en la Copa del Rey 2014-15, teñida de verdiblanco con un ejercicio de descaro y valentía. Un recuerdo feliz para los ahora jugadores del Deportivo Liceo, que el sábado visitarán el lugar que los juntó por primera vez y en donde ambos estrenaron su palmarés profesional.

"Para mí fue mi primer y único año fuera de casa y fue muy especial. Me cambió en lo deportivo, pero también en todos los aspectos de la vida. Maduré mucho como persona y fui muy feliz", recuerda David Torres sobre su estancia en Vic. La de Carles Grau fue más larga, cinco temporadas en las que vivió de todo, desde la decepción de la primera al título copero, la final de Champions y el subcampeonato liguero. "Fue una etapa muy feliz porque éramos el equipo de moda", dice.

Y fue así como se plantaron en Blanes en aquella Copa del Rey. No tenían un camino fácil, pero eliminaron primero al Vendrell de Sergi Miras, vigente campeón, en semifinales al Liceo y la final tocó contra el Barça. "La clave, no solo de ese partido, sino de la temporada entera, es que éramos una familia y estuvimos muy unidos", analiza el portero. Pero también que salieron sin complejos. Fue famosa la provocación de Torres a todo un Sergi Panadero, dando toques al suelo con el stick, como diciéndole 'ven, ven, que no te tengo miedo', así como su celebración a lo salmonete del segundo gol, el que ponía el 2-0 en el marcador. "Era la locura de un chaval joven que estaba motivadísimo. Quería demostrarle que no me ponía nervioso", dice, todavía entre risas.

El camino de espinas en esa Copa se parece al que le tocó en esta edición al Liceo, que se enfrentará en cuartos de final al Reus y si gana, la vencedor del Igualada-Caldes. "Nos puede venir bien porque el partido de cuartos suele ser trampa y así nos servirá para salir enchufados desde el primer momento", apunta el capitán verdiblanco, lo que confirma el defensor de las redes: "En la Copa tienes que eliminar a los mejores. Nos podía haber tocado un equipo más asequible, pero el Reus tiene que estar igual o más preocupado que nosotros".

Volviendo al partido del sábado en Vic, la realidad que vive ahora el club es bien diferente a cuando estaban ellos. De ser un referente, uno de los candidatos a luchar con el Barça todos los títulos, a luchar por la permanencia. "Es una pena", reconoce Torres. "Cuando yo era pequeño, jugar en el Vic era un objetivo", aporta Grau. Pero los dos coinciden en que la visita será especial. "Siempre que voy me demuestran mucho cariño", dice el coruñés. El meta hace méritos para que también sea así, ya que es la primera vez que le toca ir a Vic -cuando se marchó de allí se fue a a la liga lusa con el Porto-. "Cuando me preguntan cuál fue mi título más especial, sin duda digo que la Copa con el Vic. Fue inolvidable".