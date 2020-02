El Liceo, con la cabeza en Vic y no en Barcelona

Nueva jornada. La anterior al esperado Barcelona-Liceo. Es el principal peligro que correrá el conjunto verdiblanco en su visita al Vic (20.30 horas). En principio, es superior a un equipo rojiblanco que lucha en la zona baja de la clasificación de la OK Liga y por evitar el descenso. Pero todo lo que no sea estar centrado al cien por cien en el partido, pensando en el martes en el Palau, puede causar un disgusto como ya pasó en Taradell contra el ahora colista. Allí se presentaba invicto y a punto de batir su récord histórico de triunfos seguidos en el inicio del curso, al que dijeron adiós con su primera derrota „solo lleva dos en toda la temporada„. Esto le tiene que servir de ejemplo. Sobre todo porque no fallar es vital para presentarse en la pista culé como máximo con los tres puntos de desventaja que hay en este momento. Incluso con menos, pendiente de lo que ocurra en el potente Noia-Barça, que empieza media hora después (20.30).

En la primera vuelta, victoria cómoda de los coruñeses en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde se impusieron por 7-3. De hecho, los goles del conjunto visitante, llegaron en los últimos minutos. Marc Grau, con tres, Franco Platero, con dos, Maxi Oruste y David Torres pusieron los tantos locales. Además, los verdiblancos llegan en un gran momento después de haber arrollado por 9-0 al Igualada, cuarto en la tabla, la semana pasada. El Vic, por su parte, lo hará después de una dura derrota frente al Lloret. Ese resultado dejó la parte de abajo de la clasificación en un puño, con los tres últimos equipos „Vic, Lloret y Taradell„ empatados a 12 puntos. En 19 jornadas, el conjunto rojiblanco, entrenado por Quim López, solo ha ganado tres partidos y empatados otros tres y tiene al francés Antoine le Berre „compañero de selección de los hermanos Di Benedetto„ y a Roger Font como sus máximos realizadores con diez tantos cada uno.

Cinco días fuera

El equipo viajará hoy mismo a Vic y ya no volverá hasta el miércoles ya que el martes será el partido en el Palau Blaugrana contra el Barcelona que no se pudo disputar el pasado 22 de diciembre y que correspondía a la última jornada de la primera vuelta. El Liceo no había podido desplazarse a la Ciudad Condal por los estrago que causó la tormenta Fabien, que prácticamente canceló todos los vuelos del sábado previo a la cita. Como el encuentro no fue oficialmente suspendido, el Comité de Competición tuvo que decidir si la causa para no presentarse al duelo era de fuerza mayor o si le daba el partido por perdido. Finalmente la resolución dictaminó una nueva fecha para el enfrentamiento. Será el martes, cuando la primera posición de la fase regular quede lista para sentencia (si gana el Barça la distancia será de seis puntos) o se entre en una nueva fase de lucha por el liderato con los dos equipos empatados a puntos. El Vic abrirá por tanto un maratón que terminará el sábado que viene con el también importante Liceo-Lodi de Liga Europea.