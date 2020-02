Llorca: "Aquí no me presionan"

Que el Leyma Coruña y Álex Llorca cruzasen sus caminos fue "una relación beneficiosa para los dos", como señaló ayer Sergio García en su presentación. El jugador encaja como anillo al dedo al estilo del equipo y aportará experiencia de cara a un play off que el club no quiere dejar escapar. Y él, a cambio, recibe paciencia. Fue una de las claves para que el escolta se decidiera por A Coruña. El equipo ya funciona y no necesita de inmediato su mejor versión. Sin jugar desde abril de 2019 puede ir recuperando poco a poco el ritmo de competición hasta reencontrarse consigo mismo. Sin presión. "En el Leyma son conscientes de mi situación, cosa que otros equipos no entendían", reconoció. "Para mí es un alivio sumarme a un equipo con una muy buena dinámica para ir de menos a más, aunque yo por mi parte me exigiré el máximo para coger cuanto antes el ritmo", añadió el catalán.

Y es que el hecho de que venga de una lesión hace ser cautos. Fue una recuperación dura: "Me dicen a última hora de verano que me tengo que operar, que iba a ser lo mejor para solucionar las molestias de la espalda. Y claro, son unos meses en los que todo el mundo ya está en sus equipos". Pero eso le sirvió también para hacerse más fuerte en otros aspectos. "Me ha dado tiempo para pensar, para solucionar cosas de mi ámbito personal y estoy muy contento de cómo ha ido. Ya he superado varias lesiones, la última de rodilla hace dos años, que fueron también 9 ó 10 meses. Tengo experiencia y esto te hace más fuerte y te hace valorar más las cosas", analizó.

En cuanto tuvo el alta, empezó a recibir ofertas. La del Leyma llegó con una llamada de Sergio García. "Me explicó cómo funciona el equipo y cuál sería mi rol y desde esa conversación me ilusioné y me decidí por venir a A Coruña", recuerda. "Tengo que ser consciente de que llevo mucho tiempo sin jugar, pero desde mi llegada, cuerpo técnico y compañeros me lo están poniendo muy fácil para que, sin ninguna prisa, poco a poco y sin volverme loco, empiece a aportar", dijo y admitió que el estilo del Leyma se adapta a la perfección a sus características: "Es un baloncesto muy alegre, de transiciones rápidas y defensa. Es algo que siempre se me ha dado bien". Mañana contra Huesca tendrá la oportunidad de empezar a demostrarlo.

Carlos Martínez

El club reconoce que se está negociando con Carlos Martínez y que incluso no descartan que se quede en la plantilla, aunque con pocas opciones de entrar en las convocatorias para los partidos. Será el propio jugador el que tenga que decidir qué es mejor para su futuro, si buscar una salida o aguantar. Su baja será un golpe para la afición porque era el único coruñés de la plantilla y un espejo para todos esos niños que desde la cantera, sueñan con llegar algún día al primer equipo. Con respecto a Gediminas Zyle, fuentes del club señala que aunque tiene el alta médica y está rindiendo a un gran nivel en los entrenamientos, todavía le falta un tiempo para tener el alta competitiva.