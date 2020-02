Grau brilla entre la niebla

Marc Grau sigue en estado de gracia. Y él marcó la diferencia a favor del Deportivo en un partido contra el Vic que se complicó más de lo esperado. No porque los verdiblancos contasen con ganar fácil ante un rival de la zona baja de la clasificación. Sí porque a los siete minutos ya iban por delante por tres goles. Las decisiones arbitrales „un penalti y una azul a Maxi Oruste„ metieron a los locales de nuevo en el partido. No obstante, el conjunto coruñés estuvo poco inspirado y le faltó una marcha para irse de su rival, que incluso llegó a empatar en la segunda parte. Una acción brillante de Grau en el área, rápido, moviéndose como un gato entre rivales, deshizo la igualada. No fue el mejor día para el conjunto dirigido por Juan Copa, pero lo importante en estos casos es apretar los dientes y sacarlo adelante. Además, el técnico tuvo sentados en el banquillo toda la segunda parte a David Torres y Roberto di Benedetto. Ambos estaban a solo una azul de cumplir ciclo y no quería arriesgarse a perderlos para el partido del martes en el Palau.

Había arrancado el duelo de forma inmejorable. Facu Bridge se aprovechó de un rechace en el área para abrir el marcador. Solo iban treinta segundos. Su compatriota Franco Platero hizo poco después el segundo. Y Marc Grau, que estuvo atento para cortar un pase y salir a la contra, además de eficaz en la definición, cerró un 0-3 plácido. Los verdiblancos seguían atacando, pero les faltaba un poco de chispa. Un penalti, muy protestado por el banquillo coruñés, abrió las esperanzas del Vic. La bola impactó en los patines de Bruno di Benedetto y los colegiados interpretaron intencionalidad para señalar la pena máxima que no desaprovechó Antoine le Berre. El francés sí falló la directa que tuvo después por la azul a Maxi Oruste, pero en superioridad numérica Molas puso el 2-3 antes del descanso. Tras él el partido estuvo abierto, con un Liceo muy desacertado y que pudo haber tenido más problemas, sobre todo tras el empate de Montero. Hasta la acción de Grau para dar los tres puntos al Liceo.

El Barça gana en Noia

El conjunto verdiblanco tenía otro ojo puesto en lo que ocurría en Sant Sadurní d'Anoia en el partido entre el Noia y el Barcelona. Un pinchazo culé abriría todavía más la lucha por el liderato que se vivirá el martes en el Palau Blaugrana. Pero finalmente los de la Ciudad Condal no fallaron en un encuentro que no estuvo exento de polémica en una acción en la que Xavi Costa protestó un codazo de Helder Nunes que acabó con roja, pero para el del Noia. Los azulgrana ya dominaban por 1-4 y los locales recortaron y tuvieron ocasiones para meter todavía más presión, pero Sergi Fernández hizo de nuevo una exhibición de paradas.

Con las victorias de Barça y Liceo, la clasificación sigue igual, con tres puntos de diferencia entre los dos, a dos días de que ambos se vean las caras en el partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta y que en su día no pudo disputarse por la imposibilidad para viajar de los coruñeses. Una victoria verdiblanca le pondrá líder, la mejor posición para afrontar el play off. Una derrota dejará prácticamente sentenciada la primera plaza.