Solo importa el Huesca

Sin mirar al pasado. Pero tampoco al futuro. Sergio García quiere que su Leyma Coruña esté concentradísimo en el aquí y ahora. Y eso pasa por la visita al Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas) del Huesca. No importa que la semana pasada ganaran de 30 puntos en Almansa. Y menos que ya todos empiecen a ilusionarse con el play off de ascenso. La jornada trae a un equipo que si bien ocupa la zona baja, es más peligroso de lo que parece. Con el aliciente añadido de que, según los resultados, puede abrirse una pequeña brecha entre el cuarteto de cabeza, incluido el conjunto naranja; y con el reto de llenar el pabellón lanzado por el capitán Jeff Xavier.

Y es que el Leyma es cuarto y, con el refuerzo de Álex Llorca, se disparan las ilusiones. Pero queda mucho. Esta es solo la jornada 21. Son 34. "Por suerte para la liga no hay un equipo tan dominador como lo fue el Betis el año pasado. Se resolverá en las últimas cinco jornadas. Todos los que estamos arriba iremos ganando y perdiendo y estará igualado hasta ahí", predice el técnico vasco. De ahí lo necesario de centrarse en el presente. "Lo que les pido es dejar de lado el pasado reciente y solo centrarnos en ese partido. Ganamos de 30, sí, pero también perdimos de 30", advierte. "Ya hemos tenido experiencias suficientes en la liga para saberlo. Si no estás bien, si no estás acertado y a tu máximo nivel, cualquier equipo te va a pasar por encima, Nos pasa a nosotros, a Palma, a GBC... a cualquiera", analiza.

Bajar un poco el listón es meterse en problemas. Y por más que el Huesca sea decimotercero, con siete victorias y trece derrotas, no hay que confiarse. "Tiene una plantilla joven, con un nivel físico muy bueno y con talento. Nos va a exigir muchísimo", advierte García. Como ejemplo, el partido de la primera vuelta en el que los naranjas se impusieron por 65-66. Claro que aún no estaban ni Peciukevicius ni Hamilton, pólvora a la que hoy se sumará Álex Llorca, que ya podría contar con sus primeros minutos. Muchos motivos para prender la ilusión del público. "Es muy importante para el futuro del club", concluye el entrenador.