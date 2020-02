El CH Coruña exhibe el músculo de su cantera

Nueva exhibición del Club Halterofilia Coruña. Esta vez fue en el Campeonato de España por equipos de las categorías sub 16 y sub 18, disputado el fin de semana en Madrid, en el que casi hizo pleno de triunfos. Los pupilos de Ferenc Szabo se hicieron con la victoria en tres de las cuatro clasificaciones generales al ganar los dos títulos en juego en categoría femenina y uno de la masculina. Solo se le escapó en sub 18 por la baja de última hora de su principal baza, Alejandro Méndez, y pese a ello los coruñeses lograron subir al podio al colarse en la tercera posición de la prueba.

En sub 16 femenino llegó el triunfo más holgado para el CH Coruña, con más de 100 puntos de ventaja sobre el Molins. El equipo B de esta categoría fue quinto. En sub 18 también se impusieron las coruñesas, pero con solo 17 de margen sobre Salamanca. En sub 16 masculino los herculinos dieron la sorpresa al vencer al favorito Molins. En individual, Ruth Fuentefría y Vega García firmaron doblete en sub 16; Irene Blanco ganó en sub 18 y Tiago Larramendi y Iago Yuste fueron segundo y tercero en sub 16.

Blanco, rumbo al Mundial

Aunque todavía no es oficial y habrá que esperar a la convocatoria de la selección española, el campeonato sirvió de test de cara al Campeonato del Mundo júnior que se disputará el próximo mes en Rumanía. Allí tiene todas las papeletas para estar Irene Blanco. Porque es la vigente campeona del mundo sub 17 y porque demostró estar en plena forma al batir sus mejores marcas.