Cuando el discípulo supera al maestro

Cuando Ángel Losada decidió que, a sus 41 años y pese a pasar por una importante operación de rodilla, seguiría jugando al voleibol, una de las motivaciones principales tenía nombre propio: Roi, su hijo. Hace tres años que reside en Palencia junto a sus compañeros de la concentración permanente de la selección española júnior, con los que juega en el CyL 2020, en el mismo grupo de Superliga 2 masculina que el Calasancias. Así que podía haber duelo paterno filial. Ya pudo darse el año pasado, el primero del equipo coruñés en la elite. Pero entonces el pequeño todavía no contaba con demasiados minutos mientras que el padre, que compaginaba la pista con su función de entrenador, se lesionó. Así que era algo que tenían pendiente y que el pasado fin de semana se vivió en el pabellón del Barrio de las Flores. "Me hizo muchísima ilusión", reconoce Ángel. "Era algo que teníamos pendiente", dice, por su parte, Roi. "Para mí era una de las cosas que más me motivaban para seguir jugando a estas alturas de mi vida", apunta el padre.

El duelo fue para el hijo, que con su equipo se impuso por 0-3. "Es un equipo superior. Son muy jóvenes, pero no dejan de ser la elite de España, todos muy altos, físicamente con unas cualidades estupendas para jugar al voleibol, así que imponían el 90% de las veces su físico", analiza Ángel. Roi solo disputó unos minutos en el primer y el tercer set, por lo que coincidieron poco en pista. Un reto más personal sería un partido uno contra uno entre los dos en el que las cosas se igualarían. "El año pasado estaba lesionado pero el anterior le gané a voley playa", le pica el padre. "De eso hace ya mucho", responde el hijo. Si se repitiera ahora, estaría más reñido. "A él le sigue haciendo ilusión jugar y no ha perdido sus cualidades", dice Roi sobre Ángel y este se rinde ante su descendiente: "Físicamente ya me ha superado, pero a mí me queda la sabiduría". Es difícil que se dé ese duelo directo, pero sí hay la posibilidad, esperan que en verano puedan juntarse como pareja en el circuito de voley playa.

Será un dúo difícil de batir. Porque Roi ha crecido "una barbaridad" desde que hace tres años se marchó a Palencia a la selección española. Tenía solo 14. Ahora ya 17. "El cambio físico es brutal", se impresiona su padre. También lo nota el propio Roi. La rutina de entrenamientos es dura. "Por la mañana tenemos una hora con un tutor y después vamos a entrenar a la pista y al gimnasio. Comemos. Volvemos a entrenar. Y a la noche vamos a clases", relata. Hacen el Bachillerato por el nocturno, por lo que le llevará tres años en vez de tres. Por eso todavía le quedan dos más en Palencia. "Si todo va bien, espero quedarme aquí todo el tiempo. Es una oportunidad única para entrenar a alto nivel", explica. Y tiene sus resultados porque el equipo es tercero y con la selección española se ha clasificado para la siguiente ronda del Campeonato de Europa.

Su padre mira ya al futuro y empieza a apuntar a Estados Unidos. Roi prefiere ser cauto. Le gustaría ser profesional, pero le da tranquilidad saber que si quiere volver a casa, en su club, el Calasancias, se están haciendo las cosas bien tanto con el equipo de la Superliga 2 como con la cantera. "Es lo que te da la supervivencia a largo plazo. Un patrocinador te puede salir un año pero no dura para siempre", analiza Ángel. Será clave que el sénior logre la permanencia. Y para ello tendrá dos partidos claves en las dos próximas fines de semanas. Este contra el San Sadurniño y el próximo contra Collado Villalba. "Está en nuestras manos", se anima.