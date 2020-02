Puyol: "Volver al Barça depende del momento vital"

El exdefensa del FC Barcelona Carles Puyol aseguró este domingo que "nunca" se ha "separado" del conjunto catalán, al que considera "más importante que jugadores y presidentes", y confesó que su posible vuelta en un puesto directivo pasa más por su "momento vital" y "no tanto de quien lo dirige".

"Nunca me he separado del Barça, soy de este equipo desde que tengo uso de razón y me he perdido pocos partidos desde que me retiré. Siempre estoy abierto, pero depende del momento de cada no tanto de las personas que estén dirigiendo el club. El Barça es más importante que jugadores y presidentes", señaló Puyol en un encuentro con medios españoles en Berlín en la víspera de los Premios Laureus, organización de la que es embajador.

El catalán, que descartó hace unos meses ser el director deportivo del club blaugrana, insistió en que su futura vuelta es una cuestión más personal que de "las personas que hay". "Una vez que te quieren, lo analizas, ves la disponibilidad y si encajas lo aceptas, pero no es por un presidente o la Junta porque yo no tengo ningún problema porque es el proyecto del Barça. A todos los que quieren ser presidente les deseo lo mejor y si en algún proyecto puedo sumar y me encaja por mi momento vital ahí estaré", subrayó.

En este sentido, dejó claro que ahora mismo no se ve como entrenador porque le parece "más interesante la dirección deportiva". "En los entrenadores hay mucha competencia y ya hay muy buenos. En un futuro no sé si se dará, pero si se diese, prefiero antes en la dirección

deportiva", comentó el excapitán.

Pero ese futuro próximo tampoco pasaría por ir de la mano con Iker Casillas en una posible candidatura para dirigir la RFEF. "He visto algo en Twitter. He leído que iba con él y os puedo decir que no he hablado con él de esto, desconozco si tiene pensado presentarse. Me pillas en fuera de juego, no sé ni cuando son las elecciones", apuntó.

"Iker es un amigo y siempre le escucharé, pero otra cosas es que entrase. También soy amigo de los de Barça y no he entrado. Estos son puestos en los que hay que ir muy convencido. La RFEF es un sitio bonito, pero requiere de responsabilidad y tiempo, y depende del momento vital en el que esté cada uno, te puedes liar o no en este proyecto", recalcó.

También defendió que "cada equipo tiene su estilo y defiende su manera de jugar". "Yo he vivido con la filosofía del Barcelona, que es intentar tener el balón, pero no tenerlo por tenerlo sino para hacer daño futbolísticamente. Unos equipos lo intentan y otros juegan de otra forma, pero todas son válidas y depende mucho del resultado para que la gente lo apoye", indicó.

"Es un trabajo del entrenador, analizar lo que tiene y si con esos futbolistas puede jugar de esa forma. La del Barça es la filosofía con la que yo he crecido, pero (si fuera entrenador) tendría que analizar a mis jugadores y sacarle el rendimiento", añadió.

"Messi tiene 32 años y alguien que se cuida como Leo puede estar hasta los 38, para qué vamos a hablar del fin del Barça sin Leo si podemos hablar del Barça con Leo y lo que podemos ganar", remarcó sobre el argentino, un jugador que como Xavi o Iniesta están "marcados". "Ya vimos que era especial, pero sinceramente no esperábamos que fuese lo que es y cómo sigue evolucionando y añadiendo registros a su juego", añadió Puyol, "muy optimista" con que el conjunto blaugrana pueda hacer "una buena temporada".

Finalmente, en su papel en la Fundación Laureus, reconoció que le ilusionaría "más" involucrarse en un proyecto social como los premiados con el Laureus Sport for Good que "entrar en cualquier federación y club ahora mismo". "He tenido la suerte de hacer lo que más me gusta durante 20 años y tenemos una deuda con sociedad y la forma de devolverlo es ayudando a través del deporte a niños y niñas que son el futuro", expresó.