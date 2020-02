Plata para Elían Numa López en el Nacional sub 23

Elían Numa López no deja de crecer. Ayer añadió un nuevo éxito a su palmarés con la medalla de plata en el Campeonato de España sub 23 en pista cubierta, que se disputó el fin de semana en Salamanca, en donde volvió a situarse en la elite nacional en su prueba estrella, los 800 metros. Es la distancia que le llevó a ser internacional el año pasado. Y en la que este promete otras tantas alegrías empezando por esta medalla en una cita en la que, con 19 años, era el más joven de todos los finalistas.

El sábado, el atleta ceense, afincado en A Coruña desde hace varios años, había pasado sin dificultad las semifinales. Fue segundo de su serie, solo superado por Javier Mirón, al que se limitó a seguir para que le abriera el paso a la final. Sabía que tenía que hacerlo porque solo los primeros de las cuatro eliminatorias y los dos mejores tiempos lograban una calle para la lucha de las medallas de hoy. El del Coruña Comarca fue segundo y firmó su mejor marca con 1.51.70, lo que le sirvió para ser repescado.

De hecho, era la segunda marca de todos los semifinalistas, una segundo puesto que repitió en la final, también superado por Javier Mirón. El coruñés no pudo ser tan rápido como el día anterior y se quedó con 1.53.33, lejos del 1.51.92 de su rival, pero también con la suficiente inteligencia para no cebarse en la persecución del primero y mantener su segundo puesto, que no peligró con el 1.55.00 del tercer clasificado, Guillem Carner.