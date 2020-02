Messi ve "raro" el caso de las redes sociales en el Barcelona

El argentino Lionel Messi, capitán del Fútbol Barcelona, aseguró este miércoles que ve "un poco raro" todo lo que envuelve a la polémica sobre la supuesta contratación de una empresa por parte del club azulgrana para difamar a jugadores, exjugadores, expresidentes y miembros del entorno azulgrana en las redes sociales.

En un adelanto de la entrevista que 'Mundo Deportivo' publicará este jueves, Messi, preguntado sobre si le convencieron las explicaciones de Josep Maria Bartomeu respondió que le cogió "un poco de sorpresa" todo lo ocurrido porque ayer miércoles estaba de viaje en Dubai.

"Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo (en una reunión con la comisión de capitanes y el entrenador Quique Setién) lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa, cuál era la situación y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todos lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado", afirmó.

En todo caso, Messi ve "raro" que pase una cosa así. "Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro", aseguró el argentino, quien reiteró que ama Barcelona: "Esta es mi casa".