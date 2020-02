Los 'millennials' entran en juego

Son de la misma generación. Nacieron con cinco días de diferencia a once mil kilómetros de distancia. Casi coinciden el pasado verano en los World Roller Games de Barcelona. Allí Nahuel Castro se proclamó subcampeón del mundo con la selección argentina sub 19. Tomás Villares, sin embargo, se quedó a las puertas al entrar en la preselección pero no en la lista definitiva del combinado nacional que se colgó el oro. Dieciocho años después de aquel octubre de 2001 sí comparten ciudad en A Coruña, no el mismo equipo. Uno en el filial del Deportivo Liceo, incluso con debut el martes en la OK Liga. Otro en el Compañía de María. Dos millennials frente a frente mañana en el quinto derbi coruñés de la temporada (Compañía, 19.00 horas). Dominicos ganó dos. El Liceo, otro. Compañía todavía busca su primer triunfo. Sin embargo, de los tres es el mejor clasificado con una sorprendente tercera posición, con diez puntos de margen sobre el descenso, mientras que los verdiblancos y los de la Ciudad Vieja „que reciben al Oviedo (Monte Alto, 20.00 horas) en un duelo vital para la salvación„ solo están uno por encima.

"Lo ideal es que nos salvemos los tres", dice Villares. Pero eso no quiere decir que mañana se lo vayan a poner fácil. Aunque su situación sea más cómoda, "perder significaría que les dejemos que se acerquen", matiza. Él se espera un partido muy complicado, "Van a venir con muchas ganas porque necesitan los puntos. Son un equipo muy físico y muy intenso", analiza. En la primera vuelta la victoria fue para los liceístas, que se impusieron en el Agra por 4-2. "Ahora nosotros estamos en una racha positiva y en casa deberíamos ganar. En todo 2020 no hemos perdido, pero un partido malo le puede salir a cualquiera", avisa pero reconoce que tiene ganas de ganar ya un derbi tras la derrota frente al Liceo y el empate contra Dominicos en la primera parte del curso. "La clave puede ser la pista. Yo creo que les va a costar", termina.

Ahora son el coco. Y es que nadie se esperaba este rendimiento del Compañía. "A mí me decían que teníamos que mirar para abajo, pero yo era positivo, pensaba que por qué no, que nos podíamos mantener fácilmente. Pero claro, ni los más positivos se esperaban esto", expone. Están más cerca del ascenso a OK Liga „a cuatro del líder y a tres del segundo„ que de perder la categoría. Y todo con gente de la casa „salvo el portugués Nuno Paiva y el madrileño Javi Jurado„ y canteranos. "Había dudas pero creo que nos hemos adaptado muy bien y estamos dando el nivel. Personalmente estoy muy contento", valora el coruñés. La clave, un buen vestuario pese a la diferencia de edad: "El veterano es Lago, con 36, y el más joven Ignacio, con 17. Pero hay un gran ambiente".

Nahuel Castro sonríe a medias. Vivió el martes un sueño al debutar en la OK Liga, incluso con un gol. La baja por acumulación de azules de Maxi Oruste le permitió la entrada „también están a una tarjeta de cumplir ciclo David Torres, Roberto di Benedetto y Marc Grau„. "Desde el primer momento todos los chicos me apoyaron mucho, sobre todo porque vieron que me ponía un poco blanco", bromea. Un premio merecido por su esfuerzo, ya que todos los días dobla entrenamientos con el primer equipo y con el filial „a veces incluso con triple sesión„. "Llego a casa rendido", admite.

Es con este último con el que los resultados no terminan de acompañar. "Parecemos una montaña rusa. Unos días estamos muy bien y otros muy mal", reconoce. El peor, un 0-12 encajado contra el Mataró que ni ellos mismos se lo explican. "En la segunda parte no dábamos remontado", recuerda. Pero también hay un par de resultados brillantes, como el propio triunfo frente a Compañía. Mañana el equipo tendrá la baja de su capitán, Dani López, que se rompió el dedo celebrando un gol ante el Dominicos. Y entrará el júnior Fran Torres, otra perla venido desde el otro lado del Atlántico. Un sacrificio ya no solo físico. "Echo de menos a la familia. Ya queda menos para verla. Estaban muy contentos por mi debut. Me llamaron llorando", dice. Con Tomás, choca la mano, se abrazan y se despiden hasta el sábado: "Que gane el mejor".

OK Bronce

El Compañía tiene doble cita nacional este fin de semana porque su equipo sénior, campeón gallego, inicia la competición en la OK Bronce. Lo hará el domingo, también en casa, y con un derbi, en este caso provincial, frente al Escola Lubiáns de Carballo (12.45 horas). El otro representante gallego será el Órdenes. La competición la completan el Iruña navarro, el Urdaneta vasco y el Areces, el Patinalón y el Oviedo Roller de Asturias. El primer clasificado consigue una plaza para disputar el año que viene la OK Plata.