Víctor Sánchez decide llevar al Málaga al juzgado por su despido

Víctor Sánchez del Amo y el Málaga siguen sin llegar a un acuerdo en su relación contractual después del repentino despido del técnico madrileño como consecuencia de la filtración de un vídeo de contenido íntimo del ya exentrenador malaguista.

El miércoles, se celebró el acto en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Málaga en el que no se produjo nada fuera de lo esperado: el Málaga no atenderá, al menos de momento, los requerimientos del entrenador. Después de apartarle del equipo y posteriormente ser destituido de su cargo, el madrileño solicitaba la readmisión al frente del conjunto malacitano, que por ende su despido fuera declarado nulo, además de una indemnización de 600.000 euros por los daños morales ocasionados.

Ni Víctor Sánchez del Amo ni ninguna de las caras visibles del conjunto andaluz acudieron al CMAC. Por parte del entrenador madrileño se personó su abogado, Francisco Valverde, que también forma parte del equipo jurídico de la Asociación de Pequeños Accionistas y justo el día anterior había estado presente en la citación de los Al-Thani en el Juzgado de Instrucción nº14 de Málaga, aunque ningún miembro de la familia catarí asistiese a declarar por el caso de la querella criminal presentada por la propia APA.

Después de no haber llegado a un acuerdo, Víctor y el club tendrán que resolver este caso por la vía judicial. A la salida del acto, Valverde destacó que "por parte del Málaga no ha habido ninguna propuesta, solo nos han comunicado que no podían acceder a las peticiones de mi cliente. Espero que en uno o dos meses pueda resolverse este asunto". Una nueva complicación en los tribunales para la entidad malacitana que todavía tiene pendiente la resolución de los despidos del José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre.

El siguiente paso será que Sánchez del Amo y su abogado interpongan una denuncia en el juzgado y quedar a la espera de que se concrete fecha para el juicio, según aseguró Valverde.