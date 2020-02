De seis en seis al estrellato

Jordi Méndez, del Igualada, es una de las revelaciones de la temporada en la OK Liga. Con 22 años es tercero en la lista de goleadores y el martes asombró al marcar seis tantos en un mismo partido, el que enfrentó a su equipo con el Taradell. Se habló de récord y de que igualaba a Pablo Álvarez (Barcelona) y Edu Fernández (Igualada). Pero no son los únicos. El rey, de hecho, es Toni Pérez, que se fue hasta seis goles en dos ocasiones, una con el Cerceda y otra con el Liceo. Y no hay que irse más lejos para encontrar otro ejemplo, porque Martín Payero también lo consiguió con el Cerceda. A falta de unas estadísticas generales y oficiales, los datos son de la época moderna, desde que la competición se denomina OK Liga. En los años 80 y 90 muchos jugadores llegaron a esta cifra e incluso la superaron. Solo en el Liceo, Zabalía, Martinazzo, Agüero, Garvey, Roldán y Miguel Ángel Sánchez. El récord verdiblanco en liga lo estableció Roberto Roldán con ocho goles en el 14-2 contra el Vilafranca en la temporada 1992-93.

El mérito de Toni Pérez es que lo hizo dos veces y con dos camisetas diferentes. La primera, en la temporada 2009-10, cuando era incluso todavía más joven que el propio Méndez. No había cumplido los 20 cuando, con la camiseta del Cerceda dirigido por Juan Copa, empezó a hacerse un nombre en el mundo del hockey. Aquel era un equipo formado por las futuras estrellas de la modalidad que tenían su primera oportunidad en la máxima categoría. Estaban Xavi Malián (Porto), Eduard Lamas (Benfica), Pablo Cancela (Follonica) y Toni Pérez (Sporting), entre otros. De menos a más, se jugaron la permanencia en las últimas jornadas. En la antepenúltima, con la obligación de ganar, los rojiblancos recibieron al Vilafranca, que se adelantó en el marcador. José Ramón empató y después se desató el festival del asturiano. Seis tantos hasta el 7-2 definitivo que dejaba con vida a los coruñeses. De hecho, llegaron con posibilidades a la última jornada, en la que se quedaron a la orilla del objetivo por solo un punto. Pérez, como consuelo, acabó la temporada con el pichichi compartido con Pablo Álvarez, ambos con 43 tantos.

Con el descenso, Xavi Malián y Eduard Lamas dieron el salto al Liceo y Cancela y Toni Pérez se marcharon al Alcoy. Desde allí, el asturiano regresó a A Coruña para por fin vestir la camiseta verdiblanca. Con el conjunto liceísta protagonizó alguno de los mejores momentos de la última década, como la Liga Europea ganada al Barcelona en la campaña 2011-12. Pero sobre todo, la liga de 2012-13. Veinte años después los verdiblancos volvieron a levantar el título doméstico. En esa liga también fue protagonista el de Oviedo, en especial en el duelo contra el Shum. Allí se impusieron los coruñeses por 1-6. Todos los tantos obra de Toni Pérez. En ese momento el Liceo aventajaba en ocho puntos al Barcelona que finalmente apretaría a los de Carlos Gil hasta la última jornada, cuando cantaron el alirón.

La 2012-13 había sido una temporada histórica para el hockey sobre patines gallego porque también supuso la vuelta a la OK Liga del Cerceda. Los rojiblancos regresaron con fuerza, con tanta que, en la 2013-14, como recién ascendidos, se clasificaron para la Copa del Rey haciendo historia „seguirían haciéndolo al lograr también billete para Copa de la CERS al término del curso„. En la última jornada de la primera vuelta, el equipo dirigido por Juan Copa necesitaba ganar por una diferencia de más de siete goles para sellar el pase para el torneo del KO. Así que se pusieron manos a la obra para imponerse por 12-1 al Vilanova. La mitad de ellos, seis, los firmó un solo jugador: Martín Payero. El argentino no era un desconocido. Vivía una segunda juventud después de sus años en el Liceo y en el Barcelos. Y sigue en activo, ahora defendiendo la camiseta del Dominicos, con el que sigue marcando goles.