45 minutos para romper la zona

Al Deportivo Liceo pocos alicientes le quedan ya en la fase regular de la OK Liga. Asegurado matemáticamente el subcampeonato, y con la primera posición prácticamente imposible por más que solo le separen seis puntos del Barcelona, los verdiblancos pueden aprovechar esta recta final para coger ritmo, probar sistemas, seguir ajustando detalles e incluso para llegar al play off limpios de tarjetas. Y si encima continúan ganando, mejor que mejor. Como ayer contra el Voltregá. Saltaron a la cancha ya con la segunda posición en el bolsillo por la derrota el día anterior del Igualada. Y aunque los de Sant Hipòlit marcaron primero y les pusieron en apuros gracias a la propuesta de defensa en zona y al acierto descomunal de su portero Blai Roca, el conjunto coruñés tiene mucha calidad „para muestra el segundo gol, un espectáculo de malabarista de Fabrizio Ciocale„ y con poco le llega para hacer gol. Sentenció en los cinco minutos finales. No fue sencillo, pero los visitantes tampoco pusieron en excesivos problemas a la defensa local.

El resumen de los primeros minutos del partido fue el Liceo contra un frontón. Porque continuamente los pupilos de Juan Copa llegaban a la portería defendido por Blai Roca sin que el Voltregá apenas pudiera salir de su lado de la pista. El técnico verdiblanco realizó ayer los cambios en bloque. Salió con su cinco habitual „Carles Grau, Franco Platero, Facundo Bridge, David Torres y Marc Grau„ y entró la segunda unidad „Maxi Oruste, Roberto di Benedetto, Fabrizio Ciocale y Bruno di Benedetto„ en bloque. Los cambios en defensa de los visitantes se les estaban atragantando, un peligro que aumentó con el tanto de Mia Ordeig en el minuto 18. Era prácticamente la primera vez que el Voltregá tiraba a puerta.

Poco antes del descanso, Grau empató para dar tranquilidad. Y justo a la vuelta de vestuarios, Fabrizio Ciocale, en una jugada por detrás de la portería en la que picó la bola para sorprender al fiable Roca, pudo por delante a los de casa. En esta ocasión, Copa eligió a los cuatro argentinos para iniciar el segundo tiempo. Ciocale, además de su trabajo, puso esta vez la magia, ya que en otros partidos brillantes le había faltado un gol para poner la guinda. Buscaba el técnico abrir la defensa en zona. La bola parada fue de nuevo el peor enemigo del Liceo. Pudo sentenciar porque dispuso de un penalti „Platero tiró arriba„ y dos directas por azules a Vargas y Ordeig „ni Torres ni Grau pudieron con Roca„. Hasta el 45 no llegó el tercero con una gran jugaba del capitán, que cabalgó a por una bola suelta en el centro de la pista y se fue al ataque para el marcar el 3-1. Grau, con un rechace en el área, y Roberto di Benedetto, con una falta directa al final, maquillaron un resultado engañoso.

Próximos objetivos

Con todo decidido Torres forzó una tarjeta azul. Se perderá el próximo partido, que el Liceo jugará el sábado en Girona, pero llegará al play off con el ciclo cumplido y sin amenaza de sanción por acumulación. Ya lo hizo Maxi Oruste y los próximos pueden ser Roberto di Benedetto y Marc Grau, que con tres azules también están a una de pasar por la casilla de salida. Tener el subcampeonato atado también permite afrontar con tranquilidad el mes que queda por delante hasta la Copa del Rey „del 19 al 22 de marzo„. Aunque antes quedará el viaje a Portugal para dirimir con el Oliveirense la primera posición del grupo en la Liga Europea. La peña Jordi Bargalló-Sempre Liceo organiza un viaje a Oliveira de Azemeis para animar al equipo. Los precios y horarios todavía no están disponibles, pero se anunciarán a través de las redes sociales de la agrupación.