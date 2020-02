Velocidad y lanzamientos, dos focos de éxitos

Velocidad y lanzamientos. Son la especialidad de la casa en A Coruña. De la mano de José Carlos Tuñas y de Raimundo Fernández „tanto padre como hijo„, los dos grupos especializados de entrenamiento recogen los éxitos de su trabajo. Este fin de semana los dos tuvieron importantes compromisos. Los primeros, en Ourense, en el Campeonato Gallego absoluto de donde regresaron con ocho medallas; y los segundos, en Castellón en el Campeonato de España de lanzamientos largos de menores, con un oro y un bronce como botín.

La nueva pista cubierta de Ourense fue el escenario de un Gallego que sirvió como antesala del Campeonato de España. Allí se lució el Tuñas Team. La prueba de 200 metros, en la que coparon el podio, fue un ejemplo. Oro para Mauro Triana, plata para Sergio Rodríguez y bronce para Javier García, del Coruña Comarca. Este también se colgó la plata en 60 por detrás de su compañero „con el que comparte hasta nombre„ Javier García. Los éxitos se completaron con el bronce de Adrián Lage, del Coruña Comarca, en 1.500 y las platas de Guzmán Carril y Antía Martínez en el 60 metros vallas.

Otros atletas coruñeses en subir al podio fueron Eugenia Gil, que se llevó el título en 400 metros: Karina Callón, del Sada, campeona de 3.000; Ignacio del Buey, también del Sada, plata en 800 y Angharad Davies, del Marineda Atlético, bronce en 1.500.

En Castellón, por otra parte, los pupilos de la Escuela de Lanzadores de A Coruña confirmaron su gran progresión con el oro de Laura Rico y el bronce de Paula Piñón. La primera se proclamó campeona de España sub 16 de jabalina con 35,51 metros mientras que la segunda se subió al tercer escalón en sub 18 con su mejor marca personal: 45 metros. Su compañero Nicolás Ortega, del Coruña Comarca, también mejoró su marca personal para dejarla en 48,83 metros y ser cuarto en una carísima final de lanzamiento de disco sub 18, la misma posición que Hugo Fernández (Sada) en martillo sub 18.

Campeonato de España

Ourense será también el escenario del Campeonato de España en pista cubierta que se disputará este fin de semana. Allí estarán cinco de los atletas de José Carlos Tuñas: Mauro Triana, Sergio Rodríguez, Javier García, Antía Martínez y Elian Numa López. Y en Motril (Málaga), cita con el Nacional absoluto de lanzamientos largos con la presencia de Carmen Sánchez, Ivanna Román y Manuel Uriz.