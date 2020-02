Toni Ripoll, campeón de España sub 24 de 470

Toni Ripoll, el tercero por la izquierda, con su placa de campeón de España sub 24 de la clase 470.

Toni Ripoll sigue sumando éxitos a su palmarés. El coruñés ya ha dejado atrás la clase 420, en la que fue campeón del mundo y de Europa en la categoría sub 17, y en su primer año en la 470, también junto al arousano Jacobo García, se colgó el oro sub 24 en el Campeonato de España que se disputó durante el fin de semana pasado en Palma de Mallorca, con el gallego Nico Rodríguez y su compañero Jordi Xammar como vencedores absolutos.

El coruñés y García acabaron en la posición 27 de una flota internacional y además fueron el tercer barco español de la prueba. Sumaron 165 puntos y fue crucial su séptima plaza en la octava y última manga para superar los 173 de sus rivales por la primera plaza, María Bover y Fernando Rodríguez y los hermanos Lucas y Teo Parés, que completaron el podio sub 24. En esta categoría, y en global, fueron sextos, superados por dos tripulaciones de Israel, una francesa, una alemana y otra británica.

Por otra parte, en Orihuela hubo otra cita nacional, en este caso con las clases láser, en la que la regatista coruñesa más destacada fue Marta Tábara, del Náutico de A Coruña, que finalizó en la sexta plaza en la categoría sub 18 de láser 4.7. Su compañero Carlos Bermúdez de Castro, también sub 18, entró en el top diez al ser séptimo, con 46 puntos y frente a la elite nacional. La ganadora absoluta fue Claudia Adán, del Náutico de Santa Pola, con 13 puntos y con una jornada final en la que venció en tres mangas y le dio la vuelta a la clasificación general. También hay que destacar la actuación del otro regatista del Náutico coruñés, Pablo Lloréns, que aún siendo sub 16 acabó decimosexto en su categoría.

Gallego de optimist

Los éxitos del Náutico se prolongaron en el Campeonato Gallego de optimist disputado en la bahía de Baiona el pasado fin de semana. El equipo coruñés, integrado por 20 regatistas logró cinco podios y colocó a siete deportistas entre los veinte primeros. Jaime Herrero, sexto en esta general, fue el más destacado; Javier García fue noveno; Andrés Gago, décimo; Pepa Bermúdez de Castro, undécima y bronce en el general femenina; Alba Díaz, decimoquinta y Martín Mujares, decimoséptima. Javier García, Andrés Gago y Fernando González coparon el podio sub 13 y Nora Nieto se llevó el oro en sub 12 femenino. Cinco podios „más la primera plaza de Fernando Gullán en el grupo azul„ para la Escuela del Náutico, donde se forman los campeones del mañana.