CRAT y Maristas se la juegan

Jornada importante sobre todo para el CRAT, que se juega la clasificación para el play off por el título de División de Honor de rugby. Y para el Maristas, que puede acabar líder la primera fase en Primera Nacional de baloncesto.

Rugby. Para clasificarse para el play off por el título de División de Honor, el CRAT tiene que hacer los deberes y esperar. Lo primero, necesita ganar hoy con bonus en su duelo contra un El Salvador ya descendido (Universitario de Elviña, 17.00 horas). Aunque la resolución no llegará hasta mañana, cuando el Majadahonda y el Sanse jueguen sus partidos. Las primeras se miden al Complutense Cisneros y las segundas, al Olímpico de Pozuelo. Las coruñesas necesitan una derrota de uno de los dos o que el Sanse se imponga, pero sin bonus, a su rival, para tener opciones de defender su título en el play off.

Baloncesto. Derbi gallego en el que además del honor hay en juego, en la última jornada de la primera fase, la primera posición de Primera Nacional entre el Instituto Rosalía y el Maristas (17.00 horas). Las santiaguesas son primeras con 14 victorias y una sola derrota. Las coruñesas, segundas con 13 triunfos y dos partidos perdidos. Para acabar líderes, las pupilas de Jorge Carreira además de ganar tendrán que remontar el 57-72 que encajaron en la primera vuelta. El resultado, además, se arrastrará para la segunda fase, de ahí la importancia del triunfo para un equipo coruñés que ya está clasificado y que empieza a acercarse a la fase importante del curso, en el que luchará por regresar a Liga Femenina 2.

Balonmano. Otra oportunidad para coger aire para el OAR. Después de ganar la semana pasada al Lavadores, último clasificado de Primera Estatal, los coruñeses visitan al Ourense (18.30 horas), segundo por la cola. Otro triunfo permitiría a los de Pablo Aguirregabiria poner tierra de por medio con la zona de peligro.

Voleibol. El Zalaeta puso punto y final la semana pasada a una mala racha al imponerse en casa al Extremadura Arroyo. Hoy vuelve a su feudo (Barrio de las Flores, 19.00 horas) para recibir al Torrelavega. Las coruñesas están instaladas en una cómoda sexta plaza con 22 puntos, todo lo contrario que su rival, que llegará apurado ya que ocupa la penúltima posición, con 13 puntos y a cuatro del equipo más cercano.

Fútbol sala. Partido entre opuestos en la pista de Elviña (18.00 horas) entre el primer clasificado de Segunda División, el Viaxes Amarelle, y el colista Ribantomán. Las naranjas intentarán olvidar su derrota entre semana contra el Burela en las semifinales de la Copa Galicia. En la primera vuelta las coruñesas lograron una cómoda victoria por 1-8, prueba de la diferencia entre ambos.