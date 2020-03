Setién: "Para el Madrid este partido es vital, más que para nosotros"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, aseguró que su partido contra el Madrid "es vital" para los locales, "mucho más" que para sus pupilos, ya que una victoria de los culés en el Bernabéu les serviría de impulso en lo más alto de la tabla.

"Para el Madrid este partido seguramente es vital, mucho más que para nosotros, en cuanto a la situación en que estamos en la tabla y en relación al tiempo que puede quedar y a la ventaja que podamos lograr si ganamos", comentó Setién en rueda de prensa.

"Para el Madrid es un partido clave, no sí si decisivo; pero sí importante porque, si al final tú ganas, te pones a cinco puntos", ha subrayado. "Puede ser un día importante, evidentemente, porque una victoria nos daría una ventaja que no sé si ya sería suficiente. Supongo que no, porque ya hemos visto cosas muy extrañas en el fútbol, pero la realidad es que no me fío de las dinámicas", matizó.

"En estos partidos, el pasado se olvida y lo que prima es el presente. Yo creo que incluso se olvidan los puntos y la situación en la tabla, porque es un clásico y los dos equipos se emplean siempre al máximo y tratan de ganarlo, independientemente de la situación que le toque vivir a cada uno. Yo espero un partido disputado, con alternativas, igualado y ya veremos luego quién acierta", especificó.