Victoria sin liderato para el Maristas contra el Rosalía

El Maristas Coruña dio un importante golpe sobre la mesa al imponerse ayer al Instituto Rosalía por 46-58 en el derbi gallego de la última jornada de la primera fase de Primera Nacional, en el que era también un duelo entre dos candidatos al ascenso a Liga Femenina 2. Un triunfo que no le sirvió, no obstante, para acabar en la primera plaza. Como había perdido contra las santiaguesas en la primera vuelta por 57-74, no pudo recuperar el basquetaveraje por solo tres puntos. Lo que sí le sirvió la victoria es para arrastrarla para la segunda fase, en la que los cuatro mejores de la zona norte se medirán contra los cuatro mejores de la zona de Castilla y León.

El conjunto dirigido por Jorge Carreira dio el arreón hacia la victoria a partir del tercer cuarto. Antes el partido había estado muy igualado (30-31 al descanso). Las coruñesas incluso por momentos llegaron a la barrera de los quince puntos, lo que les daba el liderato. Mantuvieron esa renta hasta el final. A escasos treinta segundos para la bocina iban 14 arriba. Pero no acertaron en el último ataque y las locales recortaron con una canasta para los 12 puntos de diferencia finales.