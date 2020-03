El coruñés Mauro Triana, quinto en la final de 200 metros

Mauro Triana es un seguro. Siempre rinde en las grandes ocasiones. Y ayer en el Campeonato de España de Ourense no falló a su cita con la final en los 200 metros, su gran especialidad. El coruñés, que es el gallego más rápido de la historia con los récords autonómicos de 100 y 200 metros al aire libre y del doble hectómetro en pista cubierta, logró una gran quinta posición, a cinco centésimas del bronce, sobre todo teniendo en cuenta que no llegaba en su mejor momento de forma y que no tuvo suerte con el reparto de las calles „y menos para un atleta tan alto como él, lo que le perjudica en el paso por la curva„.

El velocista, que compite por el Playas de Castellón pero que entrena en la ciudad a las órdenes de José Carlos Tuñas, hizo un tiempo de 21.54 segundos, solo una centésima peor que los 21.53 que realizó en las eliminatorias que le habían valido como mejor marca de la temporada. La victoria fue para su compañero de club Daniel Rodríguez, que se mostró superior al resto al ser el único capaz de bajar de los 21 segundos (20.90). Le acompañaron en el podio Jesús Gómez (21.30) y Javier Troyano (21.49). Cuarto fue Daniel Cerdán (21.52).