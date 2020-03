El Leyma también gana sin brillo

Lo mejor, la victoria (68-60). Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades físicas que atraviesa la plantilla del Leyma Coruña. Se nota que jugadores clave, como el capitán Jeff Xavier, al que se echa de menos, o Augustas Peciukevicius no están en su mejor momento. Solo el bajo nivel del rival, un colista Marín que pese a que mejoró en la segunda parte perdonó en exceso desde la línea exterior -con un 1 de 23 en triples, un 4% de acierto-, unido a un gran segundo cuarto, permitieron que los naranjas sigueran sumando en positivo. Faltó intensidad en los últimos minutos. Hubo problemas con el rebote. Fallos en el tiro. Pero aun así los naranjas fueron capaces de inclinar la balanza de su lado. El conjunto coruñés se asienta en la tercera plaza con 16 victorias, a dos del liderato compartido entre el Valladolid y el Guipuzkoa (18), con una de margen sobre el Alicante (15) -que viene lanzado con ocho triunfos seguidos- y ya un colchón de dos sobre un nutrido grupo que marcha con 14 (Palencia, Melilla, Palma y Breogán).

Sergio García había avisado en la previa. Demasiados problemas en la enfermería con Kamba, Blackwekll, Peciukevcius y Llorca entre algodones. Los tres primeros, no obstante, salieron en el quinteto inicial -junto a Xavier y Hamilton- dada su importancia en el planteamiento del técnico vasco. Ellos empezaron a dar las primeras ventajas locales, pero el Marín no se dejó intimidar. No obstante, nunca fue por delante, salvo el 12-14 de los minutos iniciales. Cuando empezaron las rotaciones, la entrada de Gaizka Maiza permitió el primer estirón considerable.

Un triple sobre la bocina puso en ventaja a los naranjas (19-16) y el base repitió ya iniciado el segundo cuarto (26-16). Le acompañaron otros dos de Filip Djuran (35-16). Se había roto el partido con un parcial de 16-0. El Marín tardó más de cinco minutos en anotar su primera canasta del segundo cuarto. Y fue desde la línea de tiros libres. La brecha incluso llegó a los 20 puntos (38-18), momento en el que pontevedreses despertaron tímidamente. Recortaron con un 0-6 en unos minutos en los que el Leyma se precipitó con tiros de tres e Maiza y Hamilton. Pese a todo, la diferencia al descanso era todavía muy favorable (41-28).

El bajón físico del Leyma en el segundo tiempo fue evidente. El partido se convirtió en una sucesión de más errores que aciertos. También mejoró el Marín, que abrió la cancha para aprovecharse de que su rival parecía cansado. Eso benefició a Perris Blackwell, que podía dominar en la pintura pese a no encontrarse en las mejores condiciones, con mucho dolor en su hombro -fue el MVP del Leyma con 12 puntos y 12 rebotes, 17 de valoración-. La barrera se mantenía por encima de los diez puntos (56-39), cuando los naranjas entraron en crisis. Un parcial de 0-8 les costó entrar en el último cuarto con un 56-47 en el que parecía que se igualaban las oportunidades para ganar, unos con una trayectoria descendente y otros de menos a más.

Sergio García lo tuvo claro. Cambió de golpe los cinco que había sobre la pista. Tampoco mejoró mucho el panorama. En los cinco primeros minutos los dos equipos solo consiguieron marcar dos canastas cada uno. Al Leyma le costaban hasta los tiros libres. Con una antideportiva a Blackwell se mascó la tragedia. 63-56 a falta de dos minutos. Peciukevicius, por fuerza, y Hamilton, con una jugada de 2+1, cerraron el marcador (68-60).

Próximo partido, Oviedo

De un derbi gallego a un enfrentamiento entre primos. El próximo fin de semana al Leyma Coruña le toca visitar a otro de los rivales de la zona baja, el Oviedo, pero una pista que no le suele ser favorable. Tendrá una semana más para intentar ir recuperando físicamente a los jugadores porque el objetivo es clasificarse cuanto antes para el play off de ascenso a la ACB, el ambicioso objetivo de la temporada.