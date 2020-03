Una reina sin corona

A dos semanas del momento cumbre de la temporada para la coruñesa Irene Blanco, la Federación Internacional de Halterofilia decidió ayer suspender el Campeonato del Mundo júnior, que se tenía que disputar en Bucarest (Rumanía) del 14 al 21 de marzo, por la amenaza del coronavirus. Blanco, que iba a defender la triple corona que conquistó el año pasado en Las Vegas en la categoría de más de 87 kilos, no oculta su decepción: "Siento que toda la preparación que hicimos y el trabajo ha sido en vano. Me siento frustrada". Ahora se centra en buscar un nuevo objetivo para el presente curso, aunque ninguno podrá ser del nivel de un Mundial, dado que en categoría absoluta no hay Mundial este año olímpico y para el Europeo no ha entrado en la convocatoria „en la que sí está su compañero del CH Coruña Víctor Castro„.

Irene Blanco llegaba en plena forma a la competición más importante del año. A lo largo de la temporada había batido en varias ocasiones sus propios récords de España de la categoría sub 17 y era de nuevo una de las grandes favoritas. El año pasado logró los tres oros en juego, tanto en arrancada como en dos tiempos y por lo tanto, también en total olímpico. Pero un problema ajeno a ella le impedirá intentar aumentar su enorme palmarés pese a su juventud. No es la primera vez que le pasa algo parecido. En 2017 no pudo competir en el Campeonato de Europa sub 15 que se iba a disputar en Kosovo por un conflicto diplomático ya que España no reconoce al país balcánico y el Consejo Superior de Deportes prohibió a la Federación Española de Halterofilia su partipación en la cita continental.

Milan-Madrid, a puerta cerrada

En la ola de cancelaciones de competiciones por la amenaza del coronavirus, el encuentro de la Euroliga de baloncesto entre el AX Armani Exchange Milan y el Madrid de mañana (20.45 horas), se jugará a puerta cerrada. "La Euroliga ha tomado esta decisión en base al reglamento que sigue las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las recomendaciones de la administración nacional que están actualmente vigentes en la región de Lombardía y después de consultar con el equipo médico de la Euroliga", señala en un comunicado la organización del torneo continental. La decisión se toma, según el organismo, para "garantizar la seguridad" de los jugadores, entrenadores y árbitros participantes, para "evitar la propagación" del virus Covid-19 y para "mantener la regularidad de la competición". El mundo del deporte se ha visto gravemente perjudicado. En Italia se suspendió la Copa de hockey sobre patines, que tenía que disputarse en Lodi, localidad del equipo que podría ser el rival del Liceo en los cuartos de final de la Liga Europea. Y la organización de Tokio 2020 se ha dado tres meses para tomar una decisión sobre los Juegos Olímpicos.