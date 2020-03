El Club del Mar regresa del Campeonato Gallego con siete medallas

El Club del Mar se colgó siete medallas en el Campeonato Gallego de bádminton de las categorías sub 9 y sub 19 que se disputó el pasado fin de semana en el colegio Miraflores de Ourense. María Freire consiguió el sábado el bronce entre las más pequeñas mientras que para el domingo quedó la competición sub 19. En ella los hermanos Jacobo y Gabriel Fernández fueron los grandes triunfadores al conseguir dos metales cada uno. Jacobo ganó la prueba reina por lo que suyo fue el título individual al que añadió la plata en dobles mientras que su hermano Gabriel consiguió el oro en el dobles y el bronce en individual. Las chicas también tuvieron un papel destacado al obtener dos terceros puestos, en individual para Carlota Martínez y en dobles, Carlota Martínez y Aurora Yan Estrada.