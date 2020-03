Una cuenta pendiente

El Deportivo Liceo afronta la antepenúltima jornada de la fase regular „y último partido en casa antes de la Copa del Rey„ ante un Taradell (Palacio de los Deportes de Riazor, 21.00 horas) con el que tiene cuentas que saldar. Los catalanes fueron el primer equipo capaz de batir a los coruñeses esta temporada. De hecho, se presentaron en su pista en la primera vuelta con la posibilidad de batir el récord histórico de victorias seguidas. Llevaban diez, con las que habían igualado al equipo de la 91-92, con leyendas verdiblancas como Huelves, Duarte y Martinazzo. Buscaban la undécima, pero el portero Albert Dalmau les frustró una y otra ve y perdieron su primer partido del año. Eso permitió que el Barcelona les alcanzara en la tabla. Después llegarían las derrotas frente al Noia y a los culés y el reciente empate, el sábado pasado, contra el Voltregá, lo que sitúa a los azulgrana, una vuelta después, a ocho puntos con nueve en juego, por lo que hoy tendrá su primera oportunidad, si gana al Igualada, de asegurarse la primera plaza y el factor cancha en el play off.

Para el duelo de esta noche el técnico coruñés recupera al capitán David Torres, que contra el Voltregá cumplió sanción por acumulación de tarjetas azules, mientras que Bruno di Benedetto será duda hasta última hora. El francés, que arrastra problemas en los abductores, se probará durante el calentamiento. Si finalmente no puede vestirse, el entrenador ha convocado al canterano Javi Añón, del filial de la OK Plata. Otro cambio importante estará en la portería ya que Martín Rodríguez Garaboa podría tener su oportunidad para dar descanso a Carles Grau. En el apartado de tarjetas, Roberto di Benedetto y Marc Grau siguen con tres. Pero se van quedando sin opciones de forzar la cuarta para limpiar el ciclo antes del inicio del play off. El duelo del sábado en Caldes es complicado, como también el cierre de la competición, ya en abril, contra el Reus. A priori, los verdiblancos son superiores al Taradell, pero ya saben lo que pasa si se relajan. Los catalanes son terceros por la cola con 16 puntos, a cinco puntos de la décima plaza que evita el play off de descenso.