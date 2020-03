Sainz: "Mi objetivo es lograr una victoria a medio plazo"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha explicado que no va a "dejar de trabajar" hasta que no logre "ganar una carrera y un Mundial" en la Fórmula 1, aunque ha reconocido que será muy difícil cumplir objetivos tan ambiciosos en este año de "continuación" para su equipo tras su gran 2019, al tiempo que ha asegurado que el sábado viajará a Australia "con ganas y una sonrisa" sin pensar en la amenaza del coronavirus.

"El podio en Brasil fue la guinda del pastel a un gran 2019, pero hasta que no gane una carrera y un Mundial no voy a dejar de trabajar (...) Voy a dar todo lo que pueda para intentar conseguir una victoria a medio plazo, ese es mi objetivo número uno. El gran paso adelante se dio el año pasado y este año es más de continuación", apuntó Sainz durante un evento en Madrid organizado por Estrella Galicia 0,0, patrocinador tanto del piloto como del equipo McLaren.

A unas semanas de estrenar en Melbourne su sexto campeonato de F1, explicó que siempre afronta cada año "pensando que es el más importante". "Hay que apretar los dientes más que nunca. El equipo tiene las ideas muy claras y solo hace falta dar los pasos. A nivel personal yo quiero ser más constante, hacer mejores salidas, mejores calificaciones, seguir puntuando, conseguir algún podio si el coche y las circunstancias me lo permiten. Me tomaré cada carrera como una final", prometió.

"Yo quiero ver ese progreso por parte del equipo: no sé si será dos décimas, medio segundo o no lo habrá", valoró el madrileño, tras vaticinar que "el orden de la parrilla no va a ser muy diferente a cómo acabó el año pasado", según deduce tras seis jornadas de pretemporada en Montmeló.

"Seguirá habiendo tres equipos punteros con ventaja sobre el resto, lo hemos visto en las simulaciones de carrera, cuando todo el mundo llevaba 110 kilos de combustible y no había nada que esconder. Notamos que nuestro coche va mejor que el año pasado y eso me produce optimismo, pero de nada sirve si los demás van todavía mejor. Para encontrar esas dos o tres últimas décimas hay que esperar a la primera carrera y por eso me quiero ir ya para allí", dijo.



"No hay psicosis del coronavirus"

En cuanto a la amenaza del coronavirus, que ha trastocado mucho el mundo del deporte, pero por el momento no a la F1, aclaró que no está "haciendo nada raro". "Sigo haciendo deporte, cogiendo aviones a Londres, y no me ha pasado nada. No hay psicosis, al menos por mi parte. Mandan los gobiernos, que serán los que tomen las decisiones finales sobre las carreras. Hay que esperar, yo de momento el sábado tengo el avión a Australia y lo voy a coger con ganas y una sonrisa", subrayó.

Consciente de que su contrato con el equipo inglés acaba al final de la presente temporada, Sainz no quiso especular con su futuro y sentenció que su labor por ahora es "seguir centrado McLaren". "Las primeras carreras de este segundo año con el equipo van a ser muy importantes. Ahora mismo mi futuro a medio y largo plazo no lo veo en otro sitio que McLaren. Estoy en medio de unas primeras conversaciones y hay que dejar que pase un poco el tiempo a ver qué pasa", despejó al respecto.

En este sentido, alabó el progreso del equipo inglés en los últimos tiempos. "El equipo ha cambiado, ahora está muy abierto a asimilar la crítica mutua entre departamentos para mejorar todos como equipos y no verla como algo negativo. Es parte de la nueva filosofía que se ha implementado. Hay una serie de cambios para intentar ser un equipo más completo y profesional que me están gustando mucho", celebró.

Además, el piloto no quiso comentar el comunicado conjunto de siete equipos -entre ellos McLaren- pidiendo que la FIA y Ferrari aclaren su acuerdo confidencial, argumentando que se trata de "un tema político", y reconoció que "2021 es una oportunidad que muchos equipos van a querer aprovechar".

"Pero es muy difícil saber si va a ser el año del paso definitivo (de McLaren). Ahora mismo hay una brecha imposible con equipos que nos llevan años de ventaja en el desarrollo de sus coches con 200 millones más de presupuesto. No sé si 2021 será el año en que cerremos los huecos o no", finalizó.

Por su parte, el responsable de patrocinios de Estrella Galicia 0,0, José Villanueva, recordó que afrontan su "octavo año con Carlos y segundo con McLaren". "Para nosotros, 2019 fue la confirmación de que nuestra filosofía de apoyo al talento funciona. Todos hubiésemos firmado hace un año los resultados de Carlos y de McLaren, pero tenemos ambición y queremos más", pidió.