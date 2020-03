Suspendidas todas las competiciones europeas de hockey por el coronavirus

El mundo del deporte es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Y el hockey sobre patines no se escapa de ello. La WSERH tomó en el día de ayer la decisión de suspender todas las competiciones europeas tanto de clubes (Liga Europea masculina y femenina y Copa CERS) como de selecciones (Copa Latina, que iba a tener lugar en la localidad gallega de Salvaterra do Miño). El Liceo tenía que viajar a Portugal el sábado de la próxima semana para enfrentarse al Oliveirense, con la primera plaza del grupo en juego. De momento, no hay nueva fecha ni para el partido ni para el reinicio de la competición, que puede ser total o parcial.

"Como sabéis, los casos de coronavirus se expandieron por toda Europa desde el inicio del mes de febrero, lo que en algunas nacionales, particularmente en Italia, ha provocado una gran expansión del contagio", explica Fernando Graça, presidente del WSERH en su comunicado. "Esta rápida propagación forzó a que varios gobiernos tomasen medidas drásticas, afectando también al curso normal de la actividad deportiva", continúa. "Consecuentemente, el WSERH considera impracticable la continuación de las competiciones europeas y ha presentando una propuesta para la inmediata suspensión de las competiciones europeas", concluye. Por último añade que seguirá de cerca la evolución de la situación para proponer al presidente del CERS las decisiones que considere oportunas para el reinicio, total o parcial, de las competiciones.

En los cuartos de final de la Liga Europea, previstos para el 28 de marzo (ida) y el 18 de abril (vuelta), el rival de los verdiblancos saldría del Reus-Lodi que también iba a disputarse el día 14. Dada la expansión del coronavirus por Italia, especialmente en el norte, ya era poco probable que ese partido pudiera disputarse. El conjunto de Lombardía es uno de los más afectados por las medidas restrictivas tomadas en su zona. No ha podido entrenar desde entonces. Tampoco jugar, con la Liga aplazada y suspendida la Copa en la que iba a ejercer de anfitrión. Cuando parecía que la situación podía empezar a calmarse y que la competición se retomaría este fin de semana, aunque a puerta cerrada, el positivo por coronavirus de un jugador del Trissino volvió a desatar las alarmas. Después de esta medida para la competición continental, la mayoría de los clubes italianos también pidieron a su federación la paralización de la serie A.