Adrián disfrutó del premio del 'reto Vueling'

Sin los sancionados Marc Grau y sin Roberto di Benedetto, pero con el tocado Bruno di Benedetto „y ningún canterano citado„, el Deportivo Liceo tiene que pasar en Caldes (20.00 horas) el penúltimo trámite de la fase regular de la OK Liga. Los verdiblancos ya no se juegan nada porque pase lo que pase en estos dos partidos (el de hoy y el del próximo 4 de abril contra el Reus) serán segundos. Son los locales los que tienen más presión porque se encuentran en la lucha por entrar en el play off. Lo logran los seis primeros y del séptimo al décimo se disputarán las dos últimas plazas en una eliminatoria previa. El Caldes es séptimo, a un punto de la sexta plaza del Girona y ya a tres de la quinta del Igualada. Aunque el conjunto de Juan Copa podría tomarse la jornada como descanso, el técnico lo planteará como preparación para la Copa del Rey. Será ya el último compromiso antes de la gran cita que será en A Coruña del 19 al 22 de marzo debido a la suspensión provisional del duelo del próximo sábado contra el Oliveirense de la Liga Europea, aplazada en su totalidad por la amenaza del coronavirus.