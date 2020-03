Una derrota intrascendente

El Deportivo Liceo perdió un partido intrascendente en Caldes en la penúltima jornada de la fase regular de la OK Liga, en la que entrará al play off como segundo. Los verdiblancos, muy mermados, lucharon hasta el final pero le faltaron fuerzas. A las bajas de los sancionados Marc Grau y Roberto di Benedetto hubo que añadir que Bruno di Benedetto jugó tocado y que Fabrizio Ciocale se lesionó en el primer tiempo al sufrir un gol en el tobillo izquierdo. Pese a todo, los coruñeses se adelantaron en el marcador, pero tas el descanso el Caldes sentenció con cuatro goles seguidos. Oruste, con dos tantos en los minutos finales, recortó. El Liceo ya no jugará hasta la Copa del Rey.