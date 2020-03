Djukic: "No pongo a los que me dice la dirección deportiva"

"No tengo ningún problema con Borja López. Se entrena bien. Lo que pasa es que cuando se pierde se echa en falta a los que no juegan". Miroslav Djukic, entrenador del Sporting, habló claro sobre los motivos que le han llevado a tomar decisiones como la de alinear una defensa con cuatro laterales la pasada jornada. "Han jugado de centrales Molinero y Cordero, pero Cordero no es lateral. Tiene de lateral lo que yo de delantero", aseguró el serbio, quien también fue contundente al ser cuestionado por Santana, exjugador de Las Palmas, rival de hoy del Sporting, y futbolista que lleva un año sin ser titular. "La calidad no es suficiente en el fútbol. Aquí hay que currar. No tengo nada en contra de nadie, pero hay que cumplir cosas y si no lo haces, no vas a jugar. Ni él ni otros", explicó.

"Aquí no tengo hijos, ni primos ni nada. Ni pongo a los que me dice la dirección deportiva. Pongo a los mejores, no soy idiota para pillarme los dedos. Mi familia vive de esto y me juego mi pellejo", subrayó Miroslav Djukic sobre sus planteamientos antes de entrar en profundidad con el caso de Hernán Santana, que hizo extensivo a otros jugadores que no están entrando en sus planes. "Hernán es un jugador que tiene calidad, pero no es suficiente en el fútbol. Necesita mejorar en otras cosas. Necesitamos cierta agresividad y buena colocación defensiva. En el puesto de mediocentro, busco uno más defensivo y otro más de llegada. En el puesto de central, gente contundente, fuerte, solvente. En Segunda hay que defender y trabajar. No somos el Barcelona que podemos permitirnos el lujo de tener el 80% de la posesión de balón. Si no cumples, no juegas", explicó el entrenador del Sporting. No se quedó ahí.

"Si el extremo hace 15 goles, puedo entender que no trabaje bien en defensa, pero si no los hace... En Segunda no hay un equipo en el que no trabaje todo el mundo. No es que Hernán no trabaje, es que hay otro que trabaja más".