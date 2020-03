San Amaro vibró con el Máster

Triunfos locales en el Máster Nacional de bádminton de las categorías sub 13 y sub 17 que tuvo lugar el pasado fin de semana en las instalaciones del Club del Mar. Jacobo Fernández se alzó con el título individual sub 17 mientras que Paula Noya y Alba Prada se hicieron con el oro en dobles de sub 13. No fueron las únicas medallas. Las propias Noya y Prada se colgaron el bronce en individual; Iago García y Mateo Rey fueron bronce en dobles sub 13; Sira Rey y Mateo Luaces, plata en dobles mixtos en sub 13; Carlos Fernández subió al tercer escalón del podio en sub 17 y en dobles fue segundo junto a Javier Álava. El torneo fue un éxito de participación y público, con partidos de un nivel muy elevado.