Suspendido el Leyma-Canoe del domingo

Suspendido el partido entre el Leyma Coruña y el Canoe que iba a disputarse el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor. La Federación Española de Baloncesto decidió cancelar cautelarmente la jornada en todas sus competiciones, incluida la LEB Oro. En principio el encuentro iba a disputarse a puerta cerrada, medida tomada ayer por el Consejo de Minisitros, pero ante la emergencia sanitaria provocada por el cornavirus amplía las precauciones. Mañana habrá una reunión con las diferentes federaciones autonómicas para acordar que esta suspendión se prolongue durante catorce días.

Esta decisión también influye al Maristas de Primera Nacional, que tenía que desplazarse a Valladolid para jugar contra el San Isidro y finalmente no jugará.Otras de los equipos coruñeses de categoría nacional que tampoco podrán disputar sus partidos de las próximas semanas serán el Viaxes Amarelle de Segunda División femenina de fútbol sala y el OAR de Primera Estatal masculina de balonmano. De momento se mantienen los partidos del Zalaeta y el Calasancias de voleibol, que viaja a Gran Canaria y recibe al Dumbría respectivamente, y los de OK Plata y OK Bronce de hockey sobre patines. El Liceo juega en casa contra el Manlleu y el Compañía de María y el Dominicos viajan a Cataluña para medirse a Vilafranca y Vilanova.