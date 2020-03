El deporte gallego, prácticamente paralizado hasta el mes de abril

El deporte en Galicia prácticamente quedará paralizado durante las dos próximas semanas. La Xunta citó ayer en Santiago a las distintas federaciones gallegas para tratar las medidas a tomar ante la expansión del coronavirus y fijó como norma la obligación de jugar los partidos a puerta cerrada. Sin embargo, y aunque dejó en manos de cada ente la decisión de suspender las competiciones, la mayoría ha optado por la cancelación. Es el caso del fútbol, el balonmano, el baloncesto, el rugby, el hockey hierba, el patinaje, el boxeo y el atletismo, que ya anunciaron el cese de la actividad. Hoy se esperan más. Además, el gobierno autonómico suspendió el programa escolar Xogade.

La Federación Gallega de fútbol ya había sido la primera en mover ficha. Lo hizo por la mañana, antes de la celebración de la reunión. Si la Española había cancelado la competición en todas las ligas de su competencia salvo en Primera y Segunda División y la Liga Iberdrola „pendiente de una reunión hoy con ,La Liga„ la autonómica amplió esa suspensión a todas las categorías tanto de fútbol como de fútbol sala y fútbol gaélico.

Después, en la reunión con el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, la mayoría ya mostró su predisposición a cancelar todas las competiciones. Y estas fueron cayendo en cadena: baloncesto, balonmano, rugby, patinaje, hockey hierba, boxeo, atletismo... En baloncesto, todas las categorías autonómicas y zonales se paralizaron desde ayer y hasta el 25 de marzo y se aplazaron por tiempo indefinido las actividades de formación. En balonmano, siguiendo la recomendación de la Española, que canceló todo a nivel nacional, se suspende desde hoy y durante un periodo de dos semanas todos los partidos, oficiales y amistosos, y recomienda a los clubes el cese de los entrenamientos.

En cuanto al patinaje, la inactividad se prolongará hasta el primer fin de semana de abril. En hockey hierba, la Española también paralizó toda la competición de su ámbito, lo que extendió la Gallega a las de su competencia.

En deportes individuales como el atletismo, la decisión fue aplazar el Campeonato Gallego indoor de las categorías sub 10, sub 12 y sub 14 que iba a disputarse este fin de semana en Ourense. Además, aclara que según se vayan ampliando las advertencias informará de próximas medidas. En natación, judo, ciclismo, vela, pádel, gimnasia y piragüismo también se han suspendido varias competiciones nacionales y autonómicas.

Sin entrenamientos

Paralelamente, muchos de los equipos de la ciudad, siguiendo las recomendaciones de la Xunta y de las federaciones, también han decidido cancelar los entrenamientos de todas las categorías inferiores salvo las profesionales hasta nuevo aviso. Una paralización casi total.