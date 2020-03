Nueva fecha para la Copa en A Coruña: del 4 al 7 de junio

Todo el deporte coruñés desde categoría nacional a regional estará parado durante las dos próximas semanas mientras que la Copa del Rey y de la Reina de hockey sobre patines, que tenía que haberse disputado la semana que viene, ya tiene nueva fecha: del 4 al 7 de junio. Las dos únicas competiciones que se mantenían, aunque a puerta cerrada, eran las de patinaje y voleibol y estas fueron suspendidas ayer. Solo el Liceo y el Leyma, los dos equipos profesionales del polideportivo de la ciudad, mantenían su programación de entrenamientos, pero tampoco podrán continuar con su actividad normal por el cierre de las instalaciones municipales deportivas, entre ellas el Palacio de los Deportes de Riazor. Ambos buscan alternativas para seguir trabajando.

El primer fin de semana de abril, en principio, será el primero en el que se recupere la normalidad. Como todos tendrán trabajo pendiente, sobre todo los verdiblancos, a los que les quedará pendiente la competición europea y la Copa del Rey. La Federación Española fijó como fecha provisional del 4 al 7 de junio, pero el club coruñés la supedita a tener capacidad logística para la organización de la misma, ya que no se tuvo en cuenta la disponibilidad del Palacio de los Deportes de Riazor en esa parte del calendario, en teoría ya más despejado de competición, pero al retrasarse toda por este parón, puede haber todavía ligas en juego.

La federación española, asimismo, decidió la suspensión de la competición nacional, y entre las medidas paralizó también la OK Plata y la OK Bronce „OK Liga no hay hasta el 4 de abril„. Era de las pocas que todavía se mantenían en pie aunque a puerta cerrada. Esto afecta al filial del Liceo, que recibía al Manlleu, y al Compañía de María y al Dominicos, que viajaban a Vilafranca y Vilanova, en la segunda categoría y que hasta ayer mantenía sus planes; y también al Compañía de María de la tercera, que iba a ser visitado por el Iruña navarro. La de voleibol fue de las últimas federaciones en aplazar sus ligas. Así, el Zalaeta de Superliga 2 femenina no tendrá que desplazarse a Gran Canaria ni el Calasancias, de Superliga 2 masculina, jugar en casa contra el Dumbría.

Un parón de arriba a abajo

En general, todo el deporte se para. De arriba a abajo. Ni fútbol en Primera o Segunda División. Ni baloncesto, desde la NBA, que ha suspendido toda la temporada por el positivo de Rudy Gobert „ya hay un segundo caso, el de Donovan Mitchell„, hasta la Euroliga siguiendo por la ACB „Trey Thompkins, del Madrid también contrajo la enfermedad„ y la LEB Oro. Las últimas en sumarse fueron la NHL y la ATP, que para por seis semanas. Pocas competiciones se mantienen, entre ellas la París-Niza de ciclismo y el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, aunque todos los equipos piden cancelar.