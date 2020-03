"Dejamos la París-Niza porque la UCI no tomaba cartas en el asunto"

Fue uno de los nombres propios de la París-Niza. Su esprint superando a Peter Sagan, su ídolo, en la segunda etapa de la carrera ya forma parte de su álbum de fotos. Incluso estuvo cerca de lograr una segunda victoria de etapa, pero tuvo que conformarse con un segundo puesto. El ciclista asturiano Iván García Cortina estrenó su casillero de triunfos de la temporada tras una gran actuación personal en una de las carreras con más solera.

Estaba en un momento de forma muy prometedor, pero no dudó en abandonar la competición francesa junto al resto de su equipo, el Bahrain-McLaren, para prevenir la infección del coronavirus. La París-Niza puso fin un día antes de lo previsto al anularse la última etapa, que se debía disputar hoy. Schachmann se llevó el triunfo final; Cortina, las mejores sensaciones. Aunque la semana de competición queda condicionada por la crisis desatada por el coronavirus y su influencia en el mundo del deporte.

El viernes, su equipo, el Bahrain-McLaren, decidió poner punto y final a la París-Niza para prevenir el contagioso del coronavirus.

La noche del jueves, al término de la quinta etapa „en la que fue segundo„ nos reunimos los corredores con el mánager del equipo y decidimos que la mejor opción era irse para casa porque nadie nos podía asegurar que regresaríamos a nuestros hogares. En el aire estaba el cierre de fronteras.

Sin embargo, la carrera continuó.

Había que poner medidas y si la UCI (Unión Ciclista Internacional) no toma cartas en el asunto las tomamos nosotros porque parece que solo les importa el dinero. Por eso decidimos abandonar la carrera. Nosotros priorizamos en la salud, nos vimos en una situación extraña, sabiendo del problema que hay en el mundo.

Casi todos los deportes se han suspendido por la crisis que se ha desatado.

Exacto. Y el ciclismo ha reaccionado más tarde. Estábamos corriendo como si no pasara nada en el mundo, es algo que no se logra entender.

¿Lo comentaba con el resto del pelotón?

Había mucha incertidumbre en cada etapa, se percibía: no andábamos tranquilos. Lo más normal era marcharse para casa cuanto antes.

Al margen del final. Estaba completando una gran París-Niza.

El viernes iba a salir incluso con el maillot verde de los puntos. Estaba siendo una carrera muy positiva en lo personal. Logré una muy buena victoria, en una competición que goza de un gran prestigio. Me voy de la carrera con muchísima moral, porque incluso pude ganar la quinta etapa, pero no me atreví a lanzar antes el esprint por si acaso mi compañero Tratnik podía ganar.

El asunto es complicado. Parece que se detendrá la actividad y se suspenderán o aplazarán muchas pruebas, como sucede en otras disciplinas deportivas.

Parece que en un mes no habrá ninguna competición. Lo primero es lo primero. Ahora hay que entrenarse bien en casa, cuidarse y estar lo mejor posible de salud para cuando podamos volver, estar en forma.