La RFEF descarta acabar con la actual clasificación o con la de la primera vuelta

El Deportivo se jugará la permanencia en el campo en las once jornadas pendientes, si es que la temporada se reanuda, pero no bajará a Segunda B en el hipotético caso de que no se disputen más partidos. Ese era el "único temor" de Fernando Vázquez „que se tuvieran en cuenta solo los resultados de la primera vuelta, lo que condenaría al Dépor„ pero ayer Luis Rubiales descartó esa posible solución. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol aseguró que no puede "garantizar" la conclusión de la temporada por la crisis del coronavirus, pero dejó claro que si acaba debe ser "con las mismas reglas" para todos, descartando entre otras cosas mantener las clasificaciones actuales o que solo valga la primera vuelta.

Tampoco contempla Rubiales la solución que propuso Vázquez el pasado viernes para el caso de que no se pudieran reanudar los campeonatos. Según el técnico del Dépor, lo "más justo' sería un "año perdido, sin ascensos, descensos, ni nada". "Lo más normal si hubiera que acabar la Liga y darla por finalizada, sería anularla, sería lo más justo a nivel deportivo", recalcó entonces el de Castrofeito. Rubiales solo trabaja con el único escenario razonable, el de terminar los campeonatos cuando se pueda.

"Todos esperan homogeneidad y justicia. La temporada 2019-20 tiene que terminar con las mismas reglas pese a la situación extraordinariamente negativa", señaló Rubiales en una comparecencia telemática tras una reunión con las federaciones territoriales. El dirigente no quiso mostrarse excesivamente optimista. "No podemos garantizar que se pueda terminar antes del 30 de junio. Ojalá que sí, es nuestro deseo, pero si esto no sucede, se hablaba de que se terminara con la clasificación actual y eso sería una tremenda injusticia", aseveró.

También descartó dar "por nula toda la temporada" ni que tampoco se tenga en cuenta únicamente la primera vuelta, por lo que la única "opción" que maneja es "terminar la temporada" sea cuando sea, el mismo horizonte que contemplan desde el Deportivo. "Es la única fórmula para garantizar que todos los clubes compitan en igualdad", dijo Rubiales, que reconoció que "no hay fecha" para la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad.

Rubiales aseguró que su idea inicial es "intentar terminar la temporada con las mismas plantillas", pero no descarta abrir el mercado de fichajes y competir todos "en igualdad de condiciones" porque hay "muchos países que entran en juego" tras la pandemia de coronavirus. "¿Prorrogar contratos? Vamos a intentar proponerlo para terminar la temporada con las mismas plantillas. Ojalá se lograse. Y si no, que la desigualdad que se genere sea la misma para todos. En cualquier caso es muy pronto para hablar de esto. El primer escalón que tenemos que subir es terminar el 30 de junio", añadió.