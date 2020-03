El Alavés detecta 15 positivos por coronavirus, tres de ellos jugadores

Tres jugadores de la primera plantilla del Alavés dieron positivo en coronavirus tras las pruebas que el Grupo Alavés-Baskonia realizó a sus jugadores y empleados, con hasta 15 positivos en total. "Han dado positivo un total de 15 personas, tres de ellas pertenecientes a la primera plantilla del Deportivo Alavés, siete más al cuerpo técnico albiazul y ninguno a la plantilla de Kirolbet Baskonia. Se han visto también afectados cinco trabajadores", comunicó el grupo de Vitoria. No obstante, los quince contagiados y en concreto los tres jugadores del Alavés, cuyos nombres no han sido desvelados, están "asintomáticos" y en "buen estado de salud".

La entidad sostiene que tomó la decisión de realizar las pruebas dentro de la política de responsabilidad con las personas que forman parte del Grupo.

El Dépor, ejemplar

Valladolid, Osasuna y Eibar decidieron rechazar los test de coronavirus que LaLiga está poniendo a disposición de los clubes, ya que "hay colectivos más necesitados" que no están siendo diagnosticados por falta de pruebas. Desde el Deportivo aseguran que no ha habido ningún ofrecimiento en este sentido por parte de LaLiga, pero los servicios médicos del club coruñés creen que este tipo de test, ante la escasez de medios, deben ser para colectivos de riesgo, no para población general, que es lo que ahora mismo son los futbolistas, por lo que no los consideran necesarios para sus jugadores en este momento.