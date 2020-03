El futbolista Yelco Alfaya da positivo en la prueba del Covid-19

El futbolista del Bergantiños Yelco Alfaya ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Acaba de proclamarse campeón con la selección gallega de la Copa de la Regiones de la UEFA. Se encuentra en estos momentos pasando la cuarentena en su casa familiar de Cangas.

Fue el autor del segundo gol gallego en la final española ante Andalucía (2-0). El 23 de marzo cumplirá 23 años. El pasado verano firmó procedente del Alondras tras comenzar esa temporada en el Rápido de Bouzas.

"Quizás no debería hacer esto pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. Esta tarde he dado positivo en Covid-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien", señaló en su cuenta de Instagram el primer futbolista gallego en dar positivo de coronavirus.