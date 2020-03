Fallece Lorenzo Sanz por coronavirus

El expresidente del Madrid Lorenzo Sanz falleció ayer a los 76 años de edad, según informó su hijo mayor, después de no haber podido superar el coronavirus por el que fue ingresado en la UCI del Hospital Jiménez Díaz el pasado martes. "Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo. DEP", escribió. Sanz presidió el Madrid desde 1995 hasta el 2000 y durante su mandato el equipo logró dos Ligas de Campeones, la Séptima y la Octava (1998 y 2000), y una Liga (1997).