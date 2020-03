Ana Peleteiro: "No me duele ni un poquito tener que aplazar todo"

La atleta gallega Ana Peleteiro consideró que ante la pandemia de Covid-19 "no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días", aunque eso suponga retrasar su debut en los Juegos Olímpicos.

La saltadora arousana reaccionó en Instagram a la decisión del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 de posponer hasta 2021 el evento. "Este cambio de última hora podría provocar en mí un sentimiento de frustración, pero yo prefiero llevarlo a la esperanza y ver esta situación como una oportunidad para llegar a los que espero que sean mis primeros Juegos Olímpicos mejor preparada y con más madurez", explicó.

"Los planes futuros tendrán que esperar, pero siendo esta la razón, la verdad es que no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días. No hay mal que por bien no venga", añadió la vigente campeona de España de triple salto.