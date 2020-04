Los jugadores proponen que no haya descensos en la OK Liga

Los jugadores de los equipos de la Ok Liga de hockey sobre patines acordaron ayer negarse a retomar la actividad si no existen plenas garantías en la seguridad de la salud; también descartaron la posibilidad de que haya competición en el mes de julio y que se disputen partidos a puerta cerrada. Los capitanes de los 14 equipos de la máxima categoría „el Liceo estuvo representado por Dava Torres„, consultados ayer por los representantes de la Asociación de Jugadores, también trasladarán a la Federación Española de Patinaje que esta temporada no se produzcan descensos a la OK Plata. Unas propuestas ajenas a las que puedan plantear los clubes y que distan mucho de la idea que existe en el Deportivo Liceo.

Los jugadores manifiestan en un comunicado que su principal intención es "dar a conocer" a la Federación su postura ya que son los "máximos afectados por las decisiones que se puedan tomar en relación al desenlace de la competición", en esta situación generada por el Estado de alarma, que causó la paralización de todas las competiciones.

Pendientes de lo que decidan las autoridades sanitarias, y posteriormente las deportivas, los jugadores muestran su negativa a retomar la actividad en tanto no existan "las garantías sanitarias idóneas" para regresar a los entrenamientos y a la competición. También a que la Liga se pueda desarrollar en el mes de julio, si así lo considerase la Federación, ya que la mayoría de los clubes pagan "diez meses, sin contar impagos"; además argumentan que existe un "posible solapamiento entre el final de la temporada 19-20 y la pretemporada 20-21; con jugadores que han abandonado la disciplina de los equipos" en los que militan en la actualidad.

Otro de los puntos que descartan es la posibilidad de jugar a puerta cerrada, ya que supondría una contradicción con respecto al propio espíritu de la implantación de los play off esta temporada, que "tiene como objetivo llenar los pabellones", argumentan. Y también abogan porque no se produzcan descensos, sea cual fuere la decisión de la Federación, aunque la mitad de los representantes de los clubes están dispuestos a retomar la Liga, mientras que la otra mitad es partidaria de darla por finalizada.

Atentos a todos los movimientos que se puedan producir, los dirigentes del Deportivo Liceo se mantienen a la espera de las resoluciones oficiales. Con un ERTE ejecutado según fue declarado el estado de alarma, los directivos están pendientes de que se pueda volver a los entrenamientos, señal de que se volvería a competir. Porque el Liceo quiere que se complete la Liga, y que se juegue en julio, si así lo dispone la Federación, en contra del criterio de los jugadores y de otros clubes. Esta misma contundencia, la mantiene el club verdiblanco en el caso de que se dé la competición por finalizada, "si hay un campeón, también tiene que haber descensos", aseguran desde el club coruñés.

