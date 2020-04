Un adiós desde casa

Rubén Río (A Coruña, 1997) lo tenía decidido desde el pasado mes de febrero. Después llegó marzo con el parón obligado por el coronavirus. Y ya en abril se hizo pública su marcha del Valladolid con destino al US Ivry francés, por lo que le tocó despedirse, después de cuatro temporadas, desde casa. "Por un lado , me gustaría jugar un último partido en la pista con mis compañeros y decirle adiós a la afición", dice, "pero creo que es muy complicado que se pueda retomar la competición". Lleva todo el confinamiento encerrado con dos compañeros en un piso pucelano y mientras cuenta las horas para regresar por fin a casa con los suyos, se va poniendo al día con el francés. "Poco a poco, lo había estudiado en el instituto pero no tengo base, lo tenía muy olvidado", reconoce.

Solo tiene 23 años pero ya es un experto en eso de estar fuera de casa. Se fue todavía siendo menor de edad a Gijón, dando el salto desde un Ártabro coruñés que militaba en Primera Estatal pero que claramente se le empezaba a quedar pequeño. Debutó en la Asobal con el club asturiano, con una temporada entre los grandes tras la que se marchó al Valladolid. Allí no solo logró asentarse en la máxima categoría nacional de balonmano, con ya más de cien partidos a sus espaldas pese a su juventud. También se convirtió en uno de los júniors de oro, una generación dorada que encadenó los títulos de campeones de Europa y del mundo de su categoría.

"Sé que mejor que aquí seguramente no vaya a estar en ningún sitio", dice y asegura que está "como en familia" con el mejor grupo humano con el que ha trabajado. Pero llegó un momento que dejó de ser suficiente. "Ya no tenía la misma ilusión que al principio y necesitaba un cambio, algo que me hiciera salir de mi zona de confort", añade. Ya el verano pasado se vio en la encrucijada, pero se dejó "llevar por los sentimientos" y se quedó un año más en Valladolid. "Si seguía así no cambiaba nunca, había que decidirse. Es un salto, Me voy a liga mejor, más profesional y con más recursos y eso me va a obligar a dar más de mí", continúa.

Desde el encierro con sus compañeros Jorge Serrano y Víctor Rodríguez, sigue pendiente de las noticias sobre el regreso de la competición. "Nos quedaban once jornadas... es dificilísimo", alega aunque apunta a que la Federación Española ya les ha comunicado la intención de que la Asobal se complete en el mes de junio. "A mí me parece precipitado. Y mira que soy uno de los principales interesados en volver a jugar para eso, despedirme sobre la pista. No valdrán de nada los dos meses en casa si después volvemos a la normalidad con demasiada prisa. Creo que es algo muy serio y hay que mirar por la salid de los jugadores por encima de los intereses económicos", señal y concluye sobre este tema que a los jugadores ya se les ha preguntado su opinión y que la mayoría quieren dar por terminada la liga y que además creen que lo más justo es que sea una temporada nula, sobre todo, sin descensos.

La salud es lo primero. Y ellos ya se la han jugado, Estuvieron entrenando hasta el viernes anterior al inicio del estado de alarma. "Y varios del equipo estuvimos enfermos unos días y por eso decidimos no irnos a casa. Yo que ya lo pasamos, pero quién sabe", recuerda. En el encierro, intenta tener la menta ocupada para que el tiempo no se le haga eterno. "Por la mañana estudio un Grado de Administración y Finanzas y hago deporte antes de comer. Después también deporte y estudio francés. Y la noche es para el ocio con los compañeros de piso y para las llamadas con amigos y familia", desvela.