La FEB y los clubes de LEB Oro avanzan en la fórmula para definir los dos ascensos

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y los clubes de la categoría LEB Oro acordaron ayer que "no haya descensos esta temporada" y también avanzaron una fórmula para definir los dos ascensos previstos a Liga Endesa. El Leyma Coruña, actualmente tercero en la clasificación, aspira a pelear por subir a la máxima categoría en el play off. "La Federación Española de Baloncesto y los 18 clubes de LEB Oro han acordado que no haya descensos esta temporada y han avanzado en la fórmula para definir los dos ascensos previstos. La semana próxima se conocerá la solución final", informa la FEB en un comunicado.

La FEB no ha avanzado ningún detalle sobre cómo resolverá los dos ascensos de categoría. Además, el organismo que preside Jorge Garbajosa indicó que la semana próxima será cuando adoptarán una "resolución".

"Se comunicará previamente a los clubes de LEB Oro y se determinará el procedimiento para decidir qué dos equipos son los que obtienen las plazas de ascenso a la máxima categoría de nuestro baloncesto, así como el resto de cuestiones relacionadas con el campeonato", finaliza el comunicado.

La Euroliga podría cancelarse

La junta ejecutiva de la Euroliga, organizadora también de la Eurocup, ha aprobado su plan de ruta para finalizar la temporada, que pasa por jugar en julio y en sede única, fijando el 24 de mayo como fecha límite para decidir si sigue adelante o cancela la temporada.