El Leyma aspira a luchar por el ascenso en un 'play off' exprés

La Federación Española de Baloncesto (FEB) detallará la próxima semana a los clubes de LEB Oro la fórmula para definir los dos ascensos previstos a la Liga Endesa, una vez acordado que no habrá descensos esta campaña. El Leyma Coruña, tercer clasificado tras Valladolid y Gipuzkoa, aspira a pelear por subir a la máxima categoría en un play off exprés, que muy probablemente se jugará en una sola sede, sin público y con eliminatorias a partido único. El Leyma, que al contrario que otros clubes está dispuesto a competir en julio, pidió a la FEB que no se apresure a la hora de decidir y agote todos los plazos. Si al final resultara imposible competir, el equipo naranja considera que lo justo es que suban Valladolid y Gipuzkoa. Si alguno no ejerciera ese derecho, el Leyma entiende que le correspondería la plaza como tercer clasificado.