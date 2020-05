La Federación da por terminada la OK Liga con el Barcelona como campeón

Sin descensos pero con campeón. Así es la decisión del Comité Nacional de Hockey sobre Patines de la Federación Española de Patinaje para dar por finalizada la temporada en la OK Liga. Por tanto, el Barcelona, que iba líder cuando la pandemia provocada por el Covid-19 obligó a suspender todas las actividades deportivas, suma una nuevo título liguero y el Liceo, que iba segundo, se tiene que conformar con una plaza para la Liga Europa. A la liga le faltaba una jornada de la fase regular, pero todo el play off en el que se tenía que decidir el título y en el que todos los equipos llegan en igualdad de condiciones, lo que ha hecho que esta decisión haya sido acogida con polémica.

El club verdiblanco mantenía la esperanza hasta el último momento de poder retomar la competición, por lo menos en un play off final por el título, que era su postura oficial. Además, la Federación fijó del 17 al 20 de septiembre para la celebración de la Copa del Rey y de la Reina que tiene A Coruña como sede, siempre y cuando el club tenga disponibilidad y capacidad organizativa para esa fecha.

La OK Liga de la temporada 2020-21 tendrá 16 equipos en vez de 14 porque no hay descensos, pero sí ascensos desde la OK Plata con los dos primeros de cada grupo, el Mataró y el Vendrell. La segunda categoría nacional, en la que militan el Compañía de María, el Dominicos y el filial verdiblanco, también termina, igual que la OK Liga femenina (con el Manlleu como campeón) y la OK Bronce.