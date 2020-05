"El Liceo es el único perjudicado"

"El Deportivo Liceo se siente el principal y único perjudicado", afirma el club coruñés en un comunicado emitido después de que la Federación Española de Patinaje decidiese ayer dar por finalizada la OK Liga sin descensos y con el Barcelona como campeón. Los verdiblancos eran partidarios de terminar la competición, ya fuese en junio o incluso en julio, y habían conseguido a través de la Asociación Nacional de Clubes de Hockey sobre Patines que se debatiese la posibilidad de jugar una play off a dos --Barcelona y Liceo-- o a cuatro --con Noia y Reus-- que dirimiera el título. El Comité, reunido en la mañana de ayer, desechó esta idea, pero lo que el Liceo no ve coherente es la desigualdad entre la zona alta y la zona baja de la tabla porque mientras no habrá descensos, es decir, dan por nula la temporada a esos efectos, sí reconocen a los culés la condición de campeones sin jugar.

"Se habló de no perjudicar a nadie, por eso estábamos de acuerdo en que no hubiera descensos y aceptamos también los ascensos de OK Plata aunque implicara ser dos equipos más --dos viajes más a Cataluña-- el año que viene; sin embargo nosotros queríamos jugar, y creemos que todavía estamos a tiempo de ello sin poner en riesgo la salud, y por eso creemos también que al final somos los únicos perjudicados", aclara una fuente de la entidad liceísta. No obstante, en el comunicado el club felicita al Barcelona por su título y "confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión que permita que nuestro deporte pueda afrontar la transformación necesaria para afrontar retos futuros".

El Barcelona era el líder de la OK Liga cuando esta tuvo que echar el cierre en la jornada 25, a falta de solo un partido para la conclusión de la fase regular. Su dominio era claro. Solo había perdido un partido, el inicial del curso, y precisamente contra el Liceo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Pero esta temporada no se premiaba al equipo más regular, sino al mejor en un play off final al que todos los equipos clasificados llegan en igualdad de condiciones. "No entendemos que si por abajo no puede haber descendidos porque no se ha jugado el play out, sí pueda haber campeón sin el play off y por eso nosotros queríamos jugar y hay otros equipos que nos habían dicho que también querían jugar", insisten desde el Liceo, que se conforma con el subcampeonato y una plaza para la Liga Europea, un premio para marcharse de vacaciones hasta agosto --ya no retomará los entrenamientos--. "El Deportivo Liceo se siente el principal y único perjudicado de una decisión que podría modificar claramente el modelo de competición para la próxima temporada, atacando una vez más los intereses de nuestra entidad", reza el comunicado.

OK Plata

Lo que sí cambiará será el número de equipos. Al no haber descensos y sí dos ascensos, para los líderes de los dos grupos de la OK Plata, el Mataró (norte) y el Vendrell (sur), la competición se ampliará a 16 conjuntos. También la segunda categoría nacional se da por finalizada con el doble rasero de no haber descensos y sí ascensos. Fin del año por tanto para los tres clubes coruñeses, el Compañía de María, que era cuarto a solo dos puntos del primero; el Dominicos y el filial del Deportivo Liceo. Para la OK Bronce, con el filial del Compañía de María y que prácticamente acababa de empezar, la decisión fue dar por nula la liga. Ascenderán a la OK Plata un equipo procedente de la Liga Catalana y otro más en un proceso que no se aclaró cuál serían sus bases.

En cuanto a la OK Liga femenina, el Manlleu se proclamó campeón. Pero tampoco se libra de la polémica esta categoría porque la FEP no se rigió por la clasificación en el momento de verse interrumpida la temporada, sino en la del término de la primera vuelta. Un criterio que cambia con respecto a la masculina pero que tampoco es el mismo para seleccionar a los equipos clasificados para Europa. Tampoco hay descensos y serán dos equipos los que asciendan "de categorías inferiores". La FEP tampoco concreta los criterios. Antes de la pandemia había un par de equipos coruñeses, como el Borbolla y el Liceo, interesados en una de esas plazas.