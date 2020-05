El Liceo pide a la Federación soluciones para el próximo curso

El Deportivo Liceo pide a la Federación Española de Patinaje soluciones para la próxima temporada. Los directivos verdiblancos sostienen que ante las actuales circunstancias excepcionales se necesitan también "medidas excepcionales" y demandan que se elija un formato de competición que sea suficientemente atractivo ya que la categoría, además, contará con dos equipos más --Mataró y Vendrell--, lo que implica dos viajes más a Cataluña para un club ya bastante castigado de por sí en ese apartado, con un presupuesto anual, tan solo para desplazamientos, de 100.000 euros. Si a eso le añade las incógnitas de lo que sucederá con los patrocinadores e incluso las propias dudas sobre si serán viables los viajes, hace que la entidad coruñesa busque soluciones para asegurar su viabilidad. No descartan ninguna, incluso intentar inscribirse en la liga portuguesa, pero además de poco viable siempre sería un clavo al que agarrarse si no encuentran otra salida en España.

"A día de hoy hay tres hechos objetivos. El año que viene vamos a ser 16 equipos compitiendo en OK Liga, 15 catalanes y el Liceo. Por otro lado no sabemos el formato que se va a utilizar, si vamos a jugar todos contra todos o va a haber dos grupos de ocho. Y por último, dudamos mucho de que la situación en la que nos encontramos con nuestros patrocinadores en cuanto a ayudas vaya a ser la misma", explica Emilio Fernández, vicepresidente del club, a la par que demanda a la Federación Española un formato atractivo y una ayuda para que el proyecto económico y deportivo sea viable. Si no se cumple, empezarán a mirar en otras direcciones y la más cercana, geográficamente, es Portugal, aunque ayer la Federación luso no quiso pronunciarse sobre esta posibilidad.

La Federación Gallega, por su parte, sí emitió un comunicado de apoyo al Liceo como "principal perjudicado" por la decisión de finalizar la OK Liga e instó a la Española a prever en futuros reglamentos situaciones como la que ha generado la pandemia del Covid-19.