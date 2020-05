"Si no quieres perjudicar a nadie, no puede haber ganadores y perdedores"

El capitán del Liceo se aferra al discurso del club. No es justo nombrar al Barcelona como campeón de la OK Liga sin haber disputado el play off. David Torres cree que lo justo era haber declarado la temporada nula y pensar ya en el año que viene, cuando el hockey sobre patines tendrá que pasar una importante prueba de supervivencia.

En el centro de la polémica está el título del Barcelona. ¿Es justo?

Me parece que la Federación tenía un papel muy complicado. Me gustaría destacar eso, que para mí es una decisión complicada sabiendo que no le va a gustar a todo el mundo, que siempre va a haber alguien que se vea perjudicado. Pero me parece que los clubs, tanto el Liceo como la mayoría, defendieron que no hubiera grandes perjudicados, pero a la vez que no debería haber beneficiados. Mi posición es que como la competición no fue terminada no se debería dar un campeón igual que entiendo que no se haya dado ningún descenso. Las reglas del juego eran unas y había que mantenerlas. Diferente sería si la temporada fuera regular y se tomara esa decisión. Pero no es el caso. Nosotros creíamos que estábamos muy fuertes y que en el play off podíamos hacer un papel muy digno como para ganar. La decisión más lógica hubiese sido darlo todo nulo y el año que viene empezar todos de cero sin armar tanto revuelo. Si decidimos que no haya perjudicados, no puede haber ganadores y perdedores.

El balonmano acaba de hacer lo mismo, pero su temporada era regular.

Sí, pero si te fijas, en la mayoría de ligas que tenían play off no dan ganador. Porque el ganador sale precisamente del play off. Estoy de acuerdo en que el Barça hizo una temporada buenísima y que tiene un equipazo. Pero si se hace play off es para que cambie la competición y que todo pueda pasar. Y realmente si queremos crecer como deporte, lo bonito es creer que el octavo puede ganar el play off, sino para qué lo hacemos. Si todos creemos que lo bueno es eso, deberíamos defenderlo, tanto los que ganan como los que pierden.

¿El futuro se presenta incierto?

Incertidumbre es la palabra. No sabemos muy bien lo que va a pasar. Esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad y podamos empezar a entrenar aunque sea en grupos reducidos, quizás no tantas veces como antes, que estábamos todo el día sobre patines, pero que nos dejen ir a la pista de tres en tres, de cuatro en cuatro... sobre todo para ir haciéndote a las sensaciones. Los patines no es lo mismo que el que va a correr o el que va con la bicicleta. No sé cómo será, pero lo que espero es que poco a poco podamos ir accediendo a la pista y haciendo trabajos de adaptación. Si no puede ser un follón porque cuando volvamos por el riesgo de lesiones. Ojalá empecemos pronto para llegar muy fuertes a la temporada que viene y si puede ser empezar con la Copa en A Coruña, mejor. Ojalá tuviera más respuestas, pero no las hay.

El hockey va a afrontar una prueba de supervivencia. ¿Hacia dónde debería ir?

Todo esto ha puesto sobre la mesa muchos problemas de nuestro deporte y seguramente estemos en un momento de cambio. La Federación tiene que tener claro hacia qué modelo quiere ir. Play off por supuesto y por otro lado que se consiga un acuerdo para que sea un proyecto viable para todos. A nosotros este cambio a 16 equipos, con 15 catalanes, nos perjudica económicamente. Volver a una temporada regular sería un paso atrás. Mientras se mantenga el play off deberían tratar de encontrar un acuerdo. Hacer dos grupos puede ser una decisión extraordinaria para un momento extraordinario.

¿Cómo ha pasado el confinamiento?

Gracias al destino, tenía de compañero de piso a un perro. Gracias a Fede pude ir a dar paseos para despejar la mente. Y después me lo pasé entrenando como un animal porque tenía la esperanza de que íbamos a volver. Vi muchísimos vídeos, estudié a rivales para mejorar su defensa, hablé mucho de táctica con Copa... justo ahora estoy en el momento de bajón porque faltan cinco meses para volver a competir. En dos días estaré motivados otra vez. Pero en general lo llevé bien. Entre entrenamientos, la cocina, el perro y entrenar... ahora parece que pasó bastante rápido. Y además como siempre estamos viajando, estar un poco en casa también se agradeció.